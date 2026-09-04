امام جمعه شهرستان قرچک در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: امروز ایران اسلامی با تدابیر رهبری معظم انقلاب اسلامی، با وجود محدودیت ها، مخالفت ها، خیانت ها، دسیسه ها، تحریم ها، تهدیدها، جنگ و دشمنی، در موقعیت عالی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام اسماعیلی افزود: ما در اوایل انقلاب خیلی توان نظامی خوبی نداشتیم، قدرت صنعتی و فناوری وجود نداشت و دشمن قوی تر بود، متحدی در کنار ما نبود، اما امروز با اوایل انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: مسلمانان باید بدانید تا زمانی تعادل قوا در جهان به نفع مسلمین نباشد همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم است و بیگانگان و شیاطین به بهانه های مختلف و حفظ منافع خود لشکر کشی میکنند.

وی افزود: تنها راه نجات مسلمین اتحاد آنان است و قدرت اتحاد بی نظیر است، این نظر و عقیده امامین انقلاب ما است، این کلید مقابله با ابرقدرت های پوشالی است که باید وحشت از آنان شکسته شود.