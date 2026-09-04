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مدیر آب منطقهای شهرستان ایذه استان خوزستان توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای رفع قطع و افت فشار آب در منطقه بارانگراد ایذه و روستاهای اطراف ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود حسینی در اتباط تلفنی با خبر خوزستان گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی روستای بارانگرد و روستاهای اطراف آن، بیش از ۹ سال پیش آغاز شد و باوجود بیش از ۸۵ معارض، نیمه تمام رها شد.
وی افزود: پس از پیگیریهای مکرر نماینده مردم شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران شهرستانهای ایذه و باغملک و... و همچنین در پی بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، این طرح که شامل؛ یک حلقه چاه، دو حلقه چاهک پمپاژ و ۱۲ کیلومتر خط انتقال پلی اتیلن و فولادی به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است.