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طی پنج ماه امسال هزار و ۳۲۲ فقره تسهیلات حمایتی، اشتغال و مسکن به ارزش ۴۶۰ میلیارد ریال به نیازمندان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جعفر روشنسرشت با اشاره به نقش شبکه بانکی در حمایت از نیازمندان افزود: همکاری بانکها با کمیته امداد در ارائه تسهیلات، نقش مهمی در رفع مشکلات و توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت دارد.
وی ادامه داد: این تسهیلات از طریق صندوق قرضالحسنه امداد ولایت و در قالب حمایتهای معیشتی، اشتغال و مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: نزدیک به ۵۱ هزار نفر تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۸۴۹ نفر سالمند و ۲ هزار نفر بیمار سختدرمان هستند. همچنین ۱۵ هزار و ۵۷۸ خانوار معادل ۵۶ درصد مددجویان در روستاها زندگی میکنند.
روشنسرشت افزود: ۳۱ هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۶.۹ درصد مددجویان استان را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند و ۴ هزار و ۹۳۰ فرزند محسنین نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند.