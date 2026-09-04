به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه هیل، به گفته یک نماینده ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا، پنتاگون در تلاش است میلیارد‌ها دلار از بودجه «موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) را برای تقویت توان مالی خود برداشت کند.

رزا دلورو (نماینده دموکرات از ایالت کنتیکت) روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات دولت ترامپ به‌تازگی به کنگره اطلاع داده‌اند که وزارت دفاع توافق‌نامه‌ای بین‌سازمانی امضا کرده است که می‌تواند به پنتاگون امکان دسترسی به میلیارد‌ها دلار بودجه‌ای را بدهد که پیش‌تر به تحقیقات زیست‌پزشکی اختصاص یافته بود.

دلورو در این بیانیه تصریح کرد: «این تلاش پنهانی برای خارج کردن بودجه تحقیقاتیِ از موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، امری شرم‌آور است. این توافق بین‌سازمانی باید فوراً لغو شود.»

او افزود: «دور زدن کنگره به‌منظورِ منحرف کردن بودجه‌ای که قرار بوده صرف کمک به آن دسته از شهروندان آمریکایی شود که در معرض بیماری‌هایی نظیر اچ‌آی‌وی (HIV)، آنفولانزا، سل و سایر بیماری‌های مرگبار قرار دارند، و هدایت آن منابع مالی به سوی وزارت دفاع، اقدامی کاملا غیرقابل قبول است.»

این نماینده دموکرات گفت این توافق، از بودجه مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی (NIAID) برداشت خواهد کرد که بازروی اصلی تحقیقات بیماری‌های عفونی در آمریکا محسوب می‌شود.

دلورو در بیانیه خود اشاره نکرد که آیا خود موسسه ملی سلامت این توافق را امضا کرده است یا خیر.

سخنگوی وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا (HHS) در بیانیه‌ای به نشریه «هیل» گفت: «موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، و پنتاگون مسیر‌های احتمالی همکاری را برای حمایت از توسعه فناوری‌های پزشکی، از جمله روش‌های درمانی، تشخیصی و تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) جهت مقابله با بیماری‌های عفونی [و]سایر خطرات بهداشتی که سلامت آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند، بررسی کرده‌اند.»

با این حال، هنوز مشخص نیست که پنتاگون چه میزان بودجه‌ای را درخواست کرده یا قرار است این منابع برای تأمین مالی چه طرح‌هایی استفاده شوند. پنتاگون نیز بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

در همین حال، سناتور پتی موری (نماینده دموکرات ایالت واشنگتن) و عضو ارشد دموکرات در «کمیته تخصیص بودجه سنا»، گفت که این توافق چارچوبی را ایجاد می‌کند که به پنتاگون اجازه می‌دهد به‌طور بالقوه به میلیارد‌ها دلار بودجه دسترسی پیدا کند.»

هر دو قانون‌گذار، سناتور پتی موری و نماینده رزا دلورو تأکید کردند که این توافق‌نامه به طور پیشاپیش و داوطلبانه در اختیار کنگره قرار نگرفته بود. به گفته دلورو، این توافق تنها پس از آن افشا شد که دموکرات‌های مجلس نمایندگان، مقامات موسسه ملی سلامت آمریکا را تحت فشار قرار دادند.

دلورو، پنتاگون را متهم کرد که در تلاش است تا با این اقدام، کسری بودجه ناشی از جنگ در ایران را جبران کند. پنتاگون هم‌اکنون در انتظار تصویب بودجه تکمیلی ۹۵ میلیارد دلاری از سوی کنگره است که عمدتا برای حمایت از جنگ در نظر گرفته شده است.

همچنین دلورو خاطرنشان کرد: «بر کسی پوشیده نیست که وزارت دفاع به دلیل جنگی که رئیس‌جمهور ترامپ در ایران به راه انداخته، با فشار‌های مالی عظیمی مواجه است. اما دولت ترامپ نمی‌تواند هزینه این جنگ را از جیب بیماران، خانواده‌ها و دانشمندان آمریکایی تأمین کند.»

مدافعان حقوق بیماران نیز بلافاصله این توافق احتمالی را محکوم کردند.

اریکا سورد، مدیر اجرایی گروه «متحدان برای درمان»، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بودجه‌ای که کنگره برای تحقیقات موسسه ملی سلامت جهت نجات جان انسان‌ها و بهبود سلامت آمریکایی‌ها تخصیص داده است، نباید مانند یک صندوق مالی بدون نظارت مصرف شود. ما از کنگره می‌خواهیم که درباره این موضوع تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که بودجه اختصاص‌یافته برای تحقیقات حیاتی، دقیقاً در همان مسیری که هدف‌گذاری شده است، هزینه می‌شود.»