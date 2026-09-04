مراسم افتتاح سالن ورزشی مجتمع آموزشی و پرورشی شهید هندویان قم با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان استانی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و جمعی از خیران برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی در این آیین با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز و نیک‌اندیشان عرصه تعلیم و تربیت، از تلاش‌ها و همراهی خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی استان قم تقدیر کرد.

وی با اشاره به نقش ارزشمند خیرین در ایجاد و توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی، اظهار داشت: اگر همت و نگاه خیرخواهانه خیرین نبود، امروز شاهد بهره‌برداری از بسیاری از این فضا‌های ارزشمند نبودیم؛ از این رو باید از همه خیرین، به‌ویژه خانم شفیعی و سایر نیک‌اندیشانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی ویژه از آقای هندویان، وی را از خیرین پرتلاش و اثرگذار در حوزه مدرسه‌سازی دانست و افزود: وجود چنین انسان‌های نیک‌اندیشی برای جامعه و آموزش و پرورش موجب افتخار است و اقدامات خیرخواهانه آنان آثار و برکات ماندگاری برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

کاظمی با قدردانی از استاندار قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مجموعه نوسازی مدارس و سایر عوامل اجرایی، گفت: مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر برای ارتقای آموزش و پرورش استان تلاش می‌کنند و امروز ثمرات این همکاری و هم‌افزایی را در توسعه فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی شاهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ماندگاری اقدامات خیرخواهانه، خاطرنشان کرد: بهترین سرمایه‌ای که می‌تواند برای انسان باقی بماند، عمل صالح است و هیچ عمل صالحی بهتر از اقدامی که در مسیر سعادت، رشد و هدایت انسان‌ها انجام شود، وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به مدیران مدارس و دانش‌آموزان، بر ضرورت قدردانی از خیرین و حفظ و نگهداری مناسب فضا‌های آموزشی و ورزشی تأکید کرد و گفت: باید قدر این فضا‌های ارزشمند و انسان‌های نیک‌اندیشی را که برای ساخت آنها تلاش کرده‌اند، بدانیم و احترام و تکریم خیرین را سرمایه کار خود قرار دهیم.

کاظمی افزود: استفاده بهینه و صحیح از فضا‌های آموزشی و ورزشی و مراقبت از امکانات ایجادشده، وظیفه همه ما است و باید تلاش کنیم این سرمایه‌های ارزشمند برای سال‌های آینده نیز در خدمت دانش‌آموزان قرار گیرد.