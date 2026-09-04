مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی، ضمن تأکید بر حمایت قاطع از کادر فنی و لزوم حفظ ثبات در تیم، از هواداران خواست برای رسیدن به هماهنگی بیشتر و کسب نتایج مطلوب، صبور باشند و به برنامه‌های رسول خطیبی اعتماد کنند.

حمایت مدیر عامل باشگاه فجر سپاسی از کادر فنی ؛ دعوت از هواداران برای صبر و اعتماد به تیم

حمایت مدیر عامل باشگاه فجر سپاسی از کادر فنی ؛ دعوت از هواداران برای صبر و اعتماد به تیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی، ضمن تأکید بر حمایت قاطع از کادر فنی و لزوم حفظ ثبات در تیم، از هواداران خواست برای رسیدن به هماهنگی بیشتر و کسب نتایج مطلوب، صبور باشند و به برنامه‌های رسول خطیبی اعتماد کنند.

حاتم احمدی با اشاره به شرایط تیم در هفته پنجم مسابقات لیگ، اظهار داشت: تیم ما در ابتدای فصل تغییرات زیادی داشته و رسول خطیبی جوانگرایی را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی و شرایط ایده‌آل به زمان نیاز داشته باشیم.

وی افزود: تمرینات تیم دیرتر از زمان معمول آغاز شد و فشردگی مسابقات نیز فرصت کافی برای کار تاکتیکی و هماهنگی بیشتر بین بازیکنان را محدود کرده است ؛ با این حال، بازیکنان و کادر فنی با تمام توان در حال تلاش هستند.

مدیر عامل باشگاه فجر با اشاره به وضعیت تیم در جدول رده‌بندی گفت: اگر به میزان امتیازات نگاه کنیم، تیم ما از نظر جایگاه جدول بالاتر از برخی تیم‌های متمول قرار دارد که این موضوع نشان می‌دهد با وجود تغییرات و محدودیت‌ها، تیم مسیر قابل قبولی را طی کرده است.

احمدی با بیان اینکه مدیریت باشگاه و هیئت‌مدیره بر ادامه کار و ایجاد آرامش تأکید دارند، تصریح کرد: اعتقاد داریم در این مقطع، تصمیم‌گیری عجولانه و احساسی به سود تیم نخواهد بود.

وی همچنین ضمن قدردانی از حمایت پیشکسوتان باشگاه از جمله غلامحسین پیروانی، حضور آن‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای ایجاد همدلی در مجموعه دانست.

مدیر عامل باشگاه فجر درباره دغدغه‌های مالی گفت : با پیگیری‌های انجام شده، همه موانع موجود برطرف شده و پرداخت‌های مربوط به بازیکنان و کادر فنی در آینده‌ای نزدیک برطرف خواهد شد.

وی در پایان خطاب به هواداران گفت: ما صدای هواداران را می‌شنویم و خود را در برابر انتظارات آنان مسئول می‌دانیم؛ امیدواریم با حمایت هواداران و در سایه همدلی و آرامش، در ادامه فصل نتایجی در شأن نام بزرگ این باشگاه رقم بزنیم.