نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: ایجاد «ایران قوی» نیازمند کار مجاهدانه مسئولان ابتکار عمل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، مسئولان باید با ارائه راهکار‌های عملیاتی، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با تأکید بر اینکه ایجاد «ایران قوی» نیازمند کار مجاهدانه مسئولان ابتکار عمل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است گفت: مسئولان باید با شناسایی دقیق نقاط ضعف و بیان نقاط قوت، ارائه راهکار‌های عملیاتی، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی افزود: دارایی و توانایی‌ها باید بیان شوند و این تاکیدات خداوند در قرآن است.

امام جمعه ارومیه با یادآوری اینکه برخی مسوولان صادقانه نارسایی‌ها را می‌گویند، خاطرنشان کرد: دشمن همواره به دنبال فضاسازی منفی است و از این سخنان قوت می‌گیرد.

قریشی تاکید کرد: مدیران و مسئولان باید از توانمندی‌ها بگویند و با عملکرد مناسب، کارآمدی نظام را به اثبات برسانند و اجازه ندهند نقاط ضعف، دست‌مایه‌ای برای توطئه‌های بیگانگان قرار گیرد.

وی بیان کرد: دشمن در عرصه‌های مختلف برای تضعیف ایران اسلامی تلاش کرده است، اما انسجام اسلامی، وحدت مردم و همدلی آحاد ملت، موجب شکست این توطئه‌ها شده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با محکومیت شدید حملات علیه غیرنظامیان در کشور توسط رژیم آمریکا، تصریح کرد: بمباران وحشیانه یک مجلس عروسی توسط دشمنان، پرده از چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر و صلح برمی‌دارد. این اقدام که منجر به هدف قرار گرفتن زنان و کودکان بی‌دفاع می‌شود، نشان می‌دهد که دشمنان حتی به حریم خصوصی و امنیت غیرنظامیان نیز رحم نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام قریشی ادامه داد: این رفتار‌های غیرانسانی ضرورت تکیه بر وحدت و ایستادگی ملت ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است هرگاه مردم و مسئولان با روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت خدمت به مردم، بیان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت و نعمت الهی است و شکر این نعمت، استفاده از تمام توان و قدرت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و پیشرفت کشور در راه خداوند متعال است.

وی با اشاره به قدردانی رهبری از دولت و شخص رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت هفته دولت خاطرنشان کرد: نعمت خدمت باید پاس داشته شود و همه کارگزاران نظام باید با روحیه تحول‌گرا، برای رفاه عمومی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام قریشی با گرامیداشت هفته تعاون (۱۳ شهریور)، مفهوم این واژه را فراتر از همکاری‌های اداری و اقتصادی دانست و گفت: تعاون به معنای همدلی و احساس مسئولیت مؤمنان در برابر یکدیگر است.

وی با بیان اینکه خداوند با صراحت در قرآن انسان‌ها را به تعاون در امور خیر دعوت کرده است، افزود: خداوند به انسان‌ها دستور داده تا مومنان در تمامی مسیر‌ها از تقوا و مسایل سیاسی و فرهنگی همه در میدان باشند و تقوا در دل‌های همه حاکم باشد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، تقویت روحیه مواسات و برگزاری رزمایش‌های همدلی و کمک به اقشار نیازمند بیش از گذشته ضرورت دارد، بیان کرد: هر زمانی در جامعه تعاون باشد مشکلات حل شده است و ما در گذشته شاهد مواسات و همکاری‌های مومنانه بودیم.

حجت‌الاسلام قریشی با تاکید براینکه در کار‌های مهم همه باید دست در دست هم همکاری کنند، خاطرنشان کرد: باید فرهنگ تعاون و هم‌افزایی را در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه حوزه اقتصاد، گسترش دهیم تا بخشی از آلام و مشکلات خانواده‌های کم‌برخوردار کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری باید از خانواده‌ها آغاز شود و سپس به جامعه تعمیم می‌یابد و هیچ کسی به گفته ائمه بی‌نیاز از کمک و پشتیبانی اقربا و بستگان نیست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تداوم ایستادگی و اقتدار ایران در جهان، سرمایه‌ای اجتماعی است که باید با خدمت صادقانه مسئولان و تلاش مستمر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، حفظ و تقویت شود.