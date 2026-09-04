عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی گفت: تصویر آیت‌الله سید عبدالحسین لاری که رهبری معنوی قیام رئیسعلی دلواری را بر عهده داشت، تنها عکس موجود در دفتر کار رهبر شهید بود.

ایمان عطارزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۱۲ شهریور، سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری است و، چون شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه هم اصالتا برای منطقه تنگسیر تنگستان است، تصمیم گرفتیم به مناسبت این روز با خانواده شهید تنگسیری دیدار کنیم.

وی ویژگی بارز قیام رئیسعلی دلواری را دفاع ملی - دینی از خاک و آب کشور عنوان کرد و اظهار داشت: شهید دلواری تنها قهرمان نبرد با دشمن استعمارگر نبود، بلکه این قیام با فتوای مراجع تقلید و حمایت روحانیت شکل گرفت واین نهضت تحت رهبری آیت‌الله سید عبدالحسین لاری انجام شد.

عطارزاده افزود: منزل شهید رئیسعلی دلواری پیش از سفر رهبر انقلاب به دلوار، تنها یک خانه قدیمی مخروبه بود. پس از سفر رهبر شهید و دستور مستقیم ایشان باعث شد که این مکان تاریخی احیا و به صورت یادمانی از شهید دلواری ساخته شود.

این عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری گفت: آیت‌الله سید عبدالحسین لاری که رهبری معنوی قیام رئیسعلی دلواری را بر عهده داشت، تنها شخصیتی است که تصویر ایشان در دفتر کار رهبر شهید انقلاب وجود داشت؛ موضوعی که نشانگر اهمیت جایگاه مرجعیت در بیداری ملی و مبارزات مردم ایران است.