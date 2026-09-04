استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت اقدام پیشگیرانه و مداخله به‌موقع، از دستگاه‌های اجرایی استان خواست برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه عملیاتی، مشخص و قابل سنجش ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده استان، با انتقاد از رویکرد‌های مقطعی و دستگاهی در مواجهه با مسائل اجتماعی گفت: این شورا نباید محل ارائه گزارش‌های کلی و تکراری باشد، بلکه باید به محل تصمیم‌گیری و حل مسئله تبدیل شود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریشه در اختلالات اجتماعی و تضعیف بنیان خانواده دارد و کاهش نقش خانواده در جامعه، زمینه‌ساز بخشی از آسیب‌های امروز شده است.

مردانی با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق آسیب‌ها، ارائه آمار واقعی و تعیین دستگاه متولی، همکار و معین برای هر مسئله افزود: دستگاه‌ها باید برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه مشخص، زمان‌بندی و نتیجه قابل سنجش ارائه کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس همزمان با بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش باید دانش‌آموزان در معرض آسیب، مدارس پرخطر و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آسیب‌هایی مانند اعتیاد و خودکشی را شناسایی و برای مداخله به‌موقع برنامه عملیاتی داشته باشد.

وی تأمین نیروی متخصص مراکز درمانی و استقرار کامل تیم سلامت در مراکز جامع سلامت را ضروری دانست و خواستار اولویت‌بندی و پیگیری فوری کمبود‌های نیروی انسانی شد.

مردانی همچنین تأمین دارو، به‌ویژه دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و خواستار رصد مستمر کمبود‌های دارویی و پیگیری مطالبات معوق مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نتیجه عملکرد روزانه دستگاه‌ها دانست و گفت: پاسخ روشن به مردم، شنیدن مطالبات و ارائه خدمت مناسب، پایه‌های اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد باید شریک دستگاه‌های اجرایی در حل مسائل اجتماعی باشند، نه رقیب آنها.

مردانی گفت: مسائل اجتماعی یک شبه ایجاد نشده‌اند که با یک تصمیم مقطعی برطرف شوند؛ اگر امروز برای پیشگیری و مداخله اقدام نکنیم، فردا هزینه بیشتری به خانواده و جامعه تحمیل خواهد شد.