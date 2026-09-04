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در بیستونهمین جشنواره شهید رجایی استان زنجان، ۱۶ دستگاه اجرایی برگزیده در بخشهای مختلف تابآوری، استمرار خدمت و مدیریت شرایط جنگی معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در مراسم اختتامیه بیستونهمین جشنواره شهید رجایی پنجشنبه ۱۲ شهریور در زنجان برگزار شد، از ۱۶ دستگاه اجرایی برگزیده و خانوادههای شهدای شاخص تجلیل شد.
در بخش تابآوری خدمات سلامت و تداوم درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و مرکز اورژانس استان زنجان بهعنوان دستگاههای برگزیده معرفی شدند.
در بخش تابآوری و مدیریت بحران در خدمات زیرساختی نیز جمعیت هلال احمر استان زنجان، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین ادارهکل جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانکهای عامل و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در بخش مدیریت زنجیره تابآوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل تأمین اجتماعی در بخش تابآوری اجتماعی و حمایت از بازار کار و شرکت برق منطقهای در بخش روایت ایستادگی، تداوم خدمت و پشتیبانی در جنگ بهعنوان برگزیده معرفی شدند.
در بخش جایزه ویژه نیز شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، امور شعب بانک ملت در استان و راهآهن شمالغرب مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم از خانوادههای شهید سرهنگ ناصر بیات، شهید سرهنگ جمال امیری و شهید بسیجی محمدحسین سوری نیز تجلیل شد.