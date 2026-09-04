منطقه گردشگری دره گردو اراک به قطب ورزشهای کوهستانی تبدیل میشود
رئیس هیئت کوهنوردی استان مرکزی گفت: منطقه گردشگری دره گردو اراک ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزشهای کوهستانی و میزبانی از مسابقات رشتههای مرتبط با کوهنوردی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
منطقه گردشگری دره گردو اراک با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و ورزشی، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای ورزشهای کوهستانی کشور قرار دارد.
رئیس هیئت کوهنوردی استان مرکزی با اشاره به ظرفیتهای این منطقه گفت: دره گردو اراک مستعد توسعه و تبدیل شدن به قطب ورزش، برگزاری مسابقات و میزبانی از رشتههای مختلف مرتبط با کوهنوردی است.
وی افزود: تاکنون ۱۲ دوره مسابقات اسکایرانینگ یا دوی کوهستان و دیگر رشتههای کوهنوردی در منطقه گردشگری دره گردو برگزار شده است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان مرکزی ادامه داد: بیش از پنج هزار کوهنورد شناسنامهدار در استان مرکزی و عمدتاً در اراک فعالیت میکنند و این آمار، افرادی را که به صورت هفتگی برای کوهپیمایی به دره گردو میروند، شامل نمیشود.
وی گفت: مسابقات اسکایرانینگ انتخابی استان مرکزی نیز با حضور بیش از ۳۰ شرکتکننده زن و مرد برگزار شد و مقرر شده است نفرات برتر این رقابتها به مسابقات بیناستانی اعزام شوند.
اسکایرانینگ یا دوی کوهستان، رشتهای است که ورزشکار مسیرهای کوهستانی و پستی و بلندیهای آن را با دویدن طی میکند و به آمادگی جسمانی و مهارتهای ویژه نیاز دارد.
ظرفیتهای طبیعی دره گردو اراک در کنار استقبال ورزشکاران و کوهنوردان، این منطقه را به یکی از گزینههای مناسب برای توسعه ورزشهای کوهستانی و میزبانی از رویدادهای ورزشی تبدیل کرده است.