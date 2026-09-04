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امام جمعه اردبیل گفت: تحولات اخیر، نشانه شکلگیری نظم جدیدی در جهان و افول هیمنه آمریکا است و جمهوری اسلامی ایران به یکی از اضلاع قدرت جدید در نظام چندقطبی دنیا تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیتالله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبههای نماز جمعه این هفته اردبیل با اشاره به اینکه این روزها تاریخ جدید خاورمیانه و حتی تاریخ جدید دنیا در برابر چشمان جهانیان نوشته میشود افزود: آمریکا در برابر ایران شکست خورده و اکنون به فاز جنگ اقتصادی پناه برده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تحریمها را نیز در تضاد با ادعاهای حقوق بشری آمریکا دانست و گفت: تابآوری ایران در برابر عظیمترین تحریمهای جهانی نشان میدهد انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته زیرساختهای مهمی در کشور ایجاد کرده است.
آیت الله عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح پروژههای مختلف در استان اردبیل همزمان با هفته دولت گفت: افتتاح این پروژهها در شرایط محاصره اقتصادی و تحریمها ارزشمند است و از مدیران استانی که در این زمینه تلاش کردهاند، تشکر میکنم.
وی همچنین از عملکرد صداوسیما در انعکاس فعالیتهای دولت قدردانی کرد و گفت: رسانه ملی در بیان عملکرد دولت فعالیت های گستردهای داشته است.
امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به موضوع پیادهراه عالی قاپو و بررسی آن در شورای فرهنگ عمومی استان گفت: مسئولان استان پیشنهاد کردهاند چهار ماه فرصت داده شود تا این محدوده به یک مرکز فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و با اجرای پیوست فرهنگی، زمینه ناهنجاریها از بین برود.