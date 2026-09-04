پخش زنده
امروز: -
رقابتهای تکواندو جایزه بزرگ موجو کره جنوبی از فردا شنبه با حضور دو ملی پوش ایران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو جایزه بزرگ موجو به مزبانی کره جنوبی از ساعت ۳:۳۰ بامداد روز شنبه با رقابتهای وزن منفی ۵۸ مردان و منفی ۴۹ زنان آغاز میشود.
در برنامه مسابقات فردا، در وزن منفی ۵۸ مردان، ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان مقابل حریفان خود قرار خواهند گرفت. در این وزن ۳۱ مبارز حضور دارند و مبارزان ایرانی در صورت پیروزی در دو رقابت اولشان، مصافی تمام ایرانی در مرحله یک چهارم نهایی خواهند داشت.
طبق برنامه اعلام شده، زندی در دور اول با حمدی از عربستان مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی در این مسابقه، دور دوم به مصاف برنده رقابت دیمیتروپولوس از یونان و بائه جونسهئو از کره جنوبی خواهد رفت.
رزمیان نیز در دور اول حریف پان کوئهآن از چین تایپه میرود. او در صورت عبور از این حریف، با برنده مصاف جوزپ تاسکرا از کرواسی و گئورگی گورتشف از بلاروس به رقابت میپردازد.
مسابقات جایزه بزرگ موجو ۶۰ امتیازی است و در سه روز برگزار خواهد شد و تیم ملی مردان ایران با ۶ ورزشکار در سه وزن و با هدایت پیام خانلرخانی حضور دارد. همچنین ناهید کیانی تنها نماینده زنان ایران در این رقابت هاست که با هدایت مهروز ساعی به مصاف رقبای خود خواهد رفت.