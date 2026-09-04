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نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: اسلام دین صلح است اما اگر متجاوزان تعرض کنند، جانانه میجنگیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران و امام جمعه ساری گفت: اسلام دین صلح است اما اگر متجاوزان تعرض کنند، جانانه میجنگیم.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به مناسبتهای پیش رو، از جمله سالروز صلح امام حسن (ع) و قیام ۱۷ شهریور، گفت: حالت مشروع و عقلانی برای جامعه بشری، صلح و سازش است و جنگ و درگیری یک عارضه است که باید برطرف و به صلح تبدیل شود.
وی افزود: صلح دو مرحله دارد؛ صلح پیش از جنگ که نیازمند تدبیر و جلوگیری از شکلگیری اختلاف و برخورد است و صلح پس از جنگ که برای پایان دادن به درگیری صورت میگیرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به انواع صلح از نگاه قرآن و شرع گفت: یک نوع صلح، صلح ممنوع است و زمانی مطرح میشود که دشمن در برابر شما قرار دارد اما شما دست برتر را دارید و نباید در چنین شرایطی به دنبال صلح رفت.
آیتالله محمدی لائینی افزود: امروز اگر دشمن را به زانو درآوردهایم، باید آنقدر مقاومت و ایستادگی کنیم تا دستهایش را به علامت تسلیم بالا ببرد و از حقوق ملت ایران نیز صرفنظر نکند.
وی نوع دیگر را صلح مشروع و اختیاری دانست و گفت: زمانی که دشمن واقعا میخواهد به جنگ خاتمه دهد و با شما کنار بیاید، ادامه جنگ جایز نیست، اما صرف گفتن اینکه دیگر نمیجنگد کافی نیست و باید عملا از تعرض دست بردارد.
امام جمعه ساری درباره صلح مشروع و اضطراری نیز گفت: زمانی که دشمن دست برتر را دارد و شما توان ادامه جنگ ندارید، از روی اضطرار و ناچاری باید صلح کنید.
وی افزود: صلح امام حسن (ع) نیز از این نوع بود و اگر حضرت نیرو داشت، صلحی در کار نبود، اما ادامه جنگ میتوانست کیان و موجودیت مکتب دین را از بین ببرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران تاکید کرد: اسلام دین صلح است، اما اگر متجاوزان تعرض کنند، جانانه میجنگیم و البته هدف باید رسیدن به صلح باشد؛ بنابراین باید بررسی کرد که در هر شرایط، صلح ممنوع، صلح مشروع و اختیاری یا صلح مشروع و اضطراری مورد نیاز است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با اشاره به قیامهای تاریخی ملت ایران گفت: انقلاب اسلامی محصول دو قیام فردی و جمعی است؛ قیام امام خمینی (ره) در برابر دنیای کفر و قیامهای مردمی از جمله ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ۱۹ دی ۱۳۵۶ در قم و ۱۷ شهریور ۱۳۵۷.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قیامهای جمعی دیگری شکل گرفت که از جمله آن میتوان به تسخیر لانه جاسوسی و قیام ۹ دی ۱۳۸۸ اشاره کرد و آخرین قیام و بعثت بزرگ نیز ۹ اسفند ۱۴۰۴ بود که با حمله آمریکا و شهادت رهبر و شماری از فرماندهان رقم خورد.
خطیب جمعه ساری، وحدت و اتحاد را شرط اساسی تداوم قیامها دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش میکنند میان مردم و سران قیام فتنه ایجاد کنند و همان اتفاقی را رقم بزنند که در جریان مشروطه رخ داد.
آیتالله محمدی لائینی افزود: رهبر انقلاب نیز در پیامهای مربوط به هفته دولت و هفته وحدت بر مسئله وحدت تاکید کردند و ملاک آن را مرزبندی میان خودمان و دشمنان دانستند و همه باید پاسداران خوبی برای این وحدت باشیم.
نماینده ولیفقیه در مازندران تصریح کرد: قیامهای پیش از انقلاب به استبداد داخلی پایان دادند و رژیم شاهنشاهی را ریشهکن کردند و قیامی که امروز در آن قرار داریم نیز استبداد بیرونی، سلطه استکباری و فرعونی آمریکا را خاتمه خواهد داد.