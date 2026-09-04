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خبرهایی از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ خبرهایی متنوع از گیلان امروز در بسته اخبار کوتاه استان گیلان گنجانده شده است.
درخواست مسولان جهاد کشاورزی برای شتاب دهی دروی برنج.
مسئولان جهاد کشاورزی از کشاورزان خواستند با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی دروی شالیزارهایشان را هرچه سریعتر انجام دهند.
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مهلت دریافت سهمیه نفت سفید شهریور ماه خانوارهای بدون گاز طبیعی در-اقلیمهای ۱، ۲ و ۳ استان تا پایان شهریور است
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان اعلام کرد: سرپرستان خانوار برای دریافت سهمیه خود، به نمایندگیهای فروش و تعاونیهای مجاز عرضه سوخت در محل سکونت خود مراجعه کنند
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جریمه میلیونی فروشندهی متخلف در رشت
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: فرد متخلف به دلیل گرانفروشی در وسایل سرمایشی به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
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و به مناسبت هفته وقف ویژه برنامههایی در مناطق مختلف استان برگزار شد.