به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده دمای هوا تا پنج درجه افزایش می‌یابد.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان از امروز تا اواسط هفته آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در اواسط روز با وزش باد نیز همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: نیمه دوم هفته آینده دمای هوا در مناطق مختلف استان به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.

قدیمی اظهار داشت: نیمه دوم هفته آینده با عبور امواج ضعیفی از جو استان، انتظار می‌رود که میزان پوشش ابر و سرعت وزش باد در برخی مناطق افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: این شرایط ممکن است در پاره‌ای از نقاط با رگبار پراکنده و محلی باران و رعدوبرق نیز همراه شود.

قدیمی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با هشت درجه کمترین و حلب با ۳۳ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۰ و ۲۶ درجه در نوسان بوده است.