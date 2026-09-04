به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: امروز تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، حکایت از شعله‌های آتش علفزار در مجاورت منازل مسکونی در کوچه شرافت رشت بود.

شهرام مومنی افزود: به دلیل افزایش تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی سریعا ۴ خودروی اطفایی و آبرسان به همراه ۱۳ آتش نشان و افسر ارشد از دو ایستگاه مجاور به محل حادثه واقع در بلوار شهید مدرس کوچه شرافت اعزام شدند.

وی افزود: این آتش سوزی که علت گستردگی و پراکندگی آن در دست بررسی است توسط سه تیم از آتش نشانان محاصره و اقدامات مهار آتش صورت گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: کوچه شرافت یکی از پر تکرارترین موارد آتش سوزی علفزار و نیزار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که به دلیل سخت گذر بودن و مسیر‌های منتهی به منازل مسکونی، مهار آتش سوزی، عملیات نفس گیری را برای آتش نشانان رقم می‌زند.