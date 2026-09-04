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رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود و تصمیمگیریهای تخصصی در این حوزه باید با نظر متخصصان و در چارچوب کارگروههای تخصصی انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه جلسات کارشناسی و تخصصی به منظور رسیدگی به مطالبات نظام سلامت از بیمهها نشستی با حضور آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اجرایی رئیس جمهور و نمایندگان بیمهها برگزار شد و راهکارهای تأمین مالی بدهی بیمهها به نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اظهار داشت: نباید فردی که در منطقه محروم، روستا یا شهرستان زندگی میکند، به دلیل محل سکونت خود از دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشد. افرادی که در تهران زندگی میکنند، دسترسی بیشتر و بهتری به خدمات درمانی دارند و باید برای رفع این نابرابری و ایجاد دسترسی عادلانهتر برای مردم در مناطق مختلف کشور اقدام شود.
پزشکیان همچنین تأکید کرد که تمام تصمیمگیریهای تخصصی، بهویژه در حوزه بهداشت و درمان، باید توسط متخصصان این حوزه و در چارچوب کارگروهها و کمیتههای تخصصی انجام شود.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، توصیه کرد که این سازمان تا حد امکان از بیمارستانداری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آنها همچنان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیتهای موجود در نظام بهداشت و درمان و خدمات بیمهای اظهار داشت: باید بپذیریم مسیری که در برخی موارد در حوزه بهداشت و درمان و ارائه خدمات بیمهای طی کردهایم، مسیر درستی نبوده است و پس از پذیرش این موضوع، باید برای حل مسائل موجود، راهکارهای علمی و تخصصی ارائه شود.