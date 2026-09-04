به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک جهان و ضرورت تقویت پیوندهای میان ایران و روسیه، بر نقش تعیین‌کننده همکاری‌های دوجانبه در مقابله با توطئه‌های ظالمانه استکبار تأکید کرد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ماهیت غیرقانونی و ظالمانه فشارهای تحمیلی که از سوی قدرت‌های مستکبر بر ایران وارد شده است، گفت: این اقدامات با هدف تضعیف پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی طراحی شده بودند؛ اما با ایستادگی ملت ایران و تقویت بنیه‌های دفاعی و راهبردی، ایالات متحده و متحدانش در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و اکنون با شکستی که خودآفرین بوده، در پی عقب‌نشینی هستند.

وی با اشاره به نقش کلیدی روسیه در معادلات جهانی، افزود: تقویت ظرفیت‌های راهبردی مشترک و ایجاد هماهنگی عمیق‌تر میان ایران و روسیه، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در بازگرداندن ثبات به منطقه و جهان ایفا کند.

در سایه این هم‌افزایی، ایران و روسیه می‌توانند از ظرفیت‌های گسترده‌ بالقوه و بالفعل برای مقابله با تهدیدهای استفاده کرده و در کنار هم، سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام بین‌الملل تک‌قطبی ایجاد کنند.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش در این دیدار، بر اهمیت تعمیق تفاهمات میان ایران و روسیه و برداشتن گام‌های عملی از سوی دو طرف در جهت گذار به نظام چندقطبی تأکید کرد.

وی گفت: پاسخ مثبت و رویکرد سازنده روسیه در استقبال از همکاری‌های بیشتر، نشان‌دهنده درک مشترک دو کشور از ضرورت تغییر ساختار قدرت در جهان و حرکت به سوی نظمی عادلانه است که در آن، حاکمیت ملی کشورها از نفوذ و دخالت‌های غیرقانونی قدرت‌های متجاوز مصون بماند.

رئیس قوه قضائیه بر استمرار رایزنی‌های راهبردی برای تحکیم مناسبات دوجانبه میان ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه قضائی تأکید کرد و گفت: موضوع هوشمندسازی فرآیندهای قضائی و توسعه خدمات الکترونیک و فناورانه به عنوان یکی از محورهای کلیدی همکاری میان ایران و روسیه مورد تأکید قرار دارد.‌

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به دعوت رسمی این مقام عالی‌رتبه روسی، خطاب به وی افزود: دعوت شما را برای سفر به روسیه می‌پذیرم و متقابلاً از شما نیز دعوت می‌کنم که به ایران سفر کنید.

همچنین در این دیدار، «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه و عالی‌ترین مقام قضائی این کشور در سخنانی با بیان اینکه امروز دو کشور ایران و روسیه با سیاسی‌کاری، یکجانبه‌گرایی و تحریم‌های ظالمانه مواجه هستند، گفت: ما برای توسعه و مستحکم‌تر کردن روابط و تعاملات روسیه و ایران، دارای عزم جدی هستیم.

عالی‌ترین مقام قضائی روسیه، ملت ایران را ملتی مقاوم، شجاع و شایسته احترام دانست و گفت: حضور در بریکس، فرصت مناسبی را برای توسعه همکاری‌های فیمابین ایران و سایر کشورها به وجود آورده است.

وی با دعوت از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای حضور در روسیه، خواستار توسعه همکاری‌های روسیه و ایران در حوزه‌های خدمات الکترونیک قضائی و قوه قضائیه هوشمند شد و پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه میان دو کشور پیرامون موضوعات مذکور را ارائه کرد.

همچنین حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «محمد شریف‌الدین» رئیس دیوان عالی و بالاترین مقام قضایی اندونزی دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به ضرورت وحدت مسلمانان برای مقابله با جنایات مستکبران، گفت: ملل و دوّل مسلمان با تحکیم وحدت می‌توانند در مقابل جنایات و تجاوزات رژیم‌های استکباری بایستند. ایران اسلامی ۴۸ سال است که در برابر استکبار ایستاده است و ثمرات آن را چشیده است. در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز ملت ایران بر متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی فائق آمد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ظلم‌ستیزی ملت ایران افزود: ملت ایران صلح‌طلب است و صلح و آرامش و ثبات را برای همه جهانیان می‌خواهد؛ لکن ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر متجاوزان و زورگویان سر خم نمی‌کند و تسلیم نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات قضائی میان اعضای بریکس گفت: توسعه و بسط همکاری‌ها و معاضدت‌های قضائی و حقوقی کشورهای عضو بریکس یک ضرورت انکارناپذیر است. ما اعضای بریکس ضرورتاً باید بر حجم تعاملات و مراودات حقوقی و قضائی خود بیفزاییم و این امر بستری برای توسعه مناسبات در سایر حوزه‌ها باشد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: توسعه مناسبات قضائی در منظومه بریکس، فراتر از یک ضرورت فنی برای تسهیل تجارت، یک مأموریت استراتژیک برای گذار از نظم حقوقی ناعادلانه و تک‌قطبی کنونی است. در حالی که غرب از نهادهای حقوقی و دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان بازوی فشار و ابزار تحمیل هژمونی خود علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کند، بریکس می‌تواند یک چتر حقوقی درون‌زا ایجاد کند.

همچنین در این دیدار، «محمد شریف‌الدین» رئیس دیوان عالی اندونزی و عالی‌ترین مقام قضائی این کشور گفت: من همواره برای بهروزی ملت ایران دعا و به مردم این کشور مباهات می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به سابقه طولانی و دیرین تعاملات ایران و اندونزی در حوزه‌های مختلف، افزود: ما از هرگونه فرصت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق و قضا، استقبال می‌کنیم.