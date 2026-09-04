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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به همراه لک علی‌آبادی نماینده مردم شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان جهاد کشاورزی استان از طرح‌های بخش کشاورزی شهرستان دورود بازدید کردند. هزار و ۷۵۰ تن به ظرفیت تولید گوشت قرمز استان افزوده و زمینه ی اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر فراهم خواهد شد. در این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت؛ با بهره‌برداری از طرح گاوداری شیری هفت هزار رأسی نگین‌دشت اشترانکوه دورود، ۸۵ هزار تن معادل بیش از ۳۰ درصد به ظرفیت تولید شیر و

نامدار صیادی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان افزود: گاوداری شیری هفت هزار رأسی نگین‌دشت اشترانکوه یکی از طرح‌های پیشران بخش کشاورزی استان است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت قابل توجهی در حوزه ی تولید شیر، فرآورده‌های لبنی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان دورود ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در استان گفت: با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای استان، تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه‌تمام بخش کشاورزی در دستور کار جدی سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش می‌کنیم بخش قابل توجهی از این طرح‌ها حداکثر تا پایان سال جاری تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: طرح گاوداری شیری نگین‌دشت اشترانکوه در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار و با پیشرفت کاری ۴۸ درصد در حال اجراست و در مرحله ی نهایی، ظرفیت آن به هفت هزار رأس دام مولد و ۱۴ هزار رأس کل گله خواهد رسید.

صیادی افزود: برای اجرای این طرح بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و از محل تسهیلات سفر رئیس جمهور هم ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح مصوب شده است.

صیادی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی مالک این طرح ، بخش نخست گاوداری شیری نگین‌دشت اشترانکوه با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰۰ رأس تا پایان مهرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.