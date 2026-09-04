با برگزاری بیست و دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی در کشور، امسال بیش از یک میلیون مصرف کننده که بدون کنتور اقدام به مصرف برق می‌کردند، شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توانیر کشور در مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی که در گلپایگان برگزار شد، همکاری قابل توجه مردم استان اصفهان با وزارت نیرو را در زمینه مصرف بهینه برق در تابستان امسال قابل ستایش دانست و گفت: بیست و دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی در کشور برگزار شد وبا اجرای این طرح از ابتدای امسال تاکنون، بیش از یک میلیون مصرف کننده که بدون کنتور اقدام به مصرف برق می‌کردند شناسایی شدند و با همکاری مراجع قضایی انشعاب های برق این متخلفان جمع آوری شد.

محمد الله داد افزود: با توجه به ورود به فصل سرد سال و محدودیت‌هایی که دشمن با ایجاد خسارت در زیرساخت‌های گاز کشور ایجاد کرده است همه هموطنان باید با مصرف بهینه برق؛ صنعت کشور را یاری دهند.

وی گفت:مردم می‌توانند استفاده غیر مجازاز برق را با سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع رسانی کنند و پاداش دریافت کنند.

در پایان این مراسم از برق بانان شهرستان‌های غرب استان اصفهان که در این مراسم حضور داشتند با اهدای گل قدردانی شد.