رویداد‌های شاد و مفرح «پدر و پسری» و «مادر و دختری»، با هدف پربار سازی اوقات فراغت خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در همدان برگزار می‌شود.

جشنواره ورزشی «پدر و پسری» و «مادر و دختری» در همدان

جشنواره ورزشی «پدر و پسری» و «مادر و دختری» در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان با اشاره به مسئولیت ۲۰ دستگاه اجرایی استان در حوزه اوقات فراغت خانواده‌ها، گفت: تاکید این اداره کل بر خانواده محور بودن برنامه‌های اوقات فراغت است.

رضا تابش با تاکید بر اینکه این برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر خواهد بود، افزود: این مرحله با شرکت ۶۰ نفر برگزار شد و برای مرحله دوم برنامه‌ریزی شده تا با شرکت هزار نفر در مناطق مختلف استان برگزار شود.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان هم با اشاره به برگزاری نخستین المپیک پدر و پسری با هدف افزایش نشاط اجتماعی بین خانواده‌ها، گفت: هفته گذشته این همایش ویژه مادران و دختران برگزار شد.

مهدی چاروسایی از برگزاری بازی‌های فوتسال، طناب کشی، بازی‌های رایانه‌ای، تیراندازی، پانتومیم و حل مسئله در این رویداد خبر داد و گفت: این برنامه به همت سمن‌های اداره کل ورزش جوانان و همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.