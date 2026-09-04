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طیب جمعه کرج در ادامه افزود: امروز مردم همه متحد و همدل هستند و امروز برترین قدرت جمع مردم در خیابانهاست که در کنار نیروهای مسلح و غیور و مقتدر عامل بازدارندگی دشمن و حفظ کیان این سرزمین هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، آیت الله حسینی همدانی گفت: رهبر شهید انقلاب فرمودند که کسانی که اهل قلم و اهل بیان هستند متوجه باشند که چه مینویسند و چه میگویند و این اتحاد مقدس و این اجتماع عظیم مردم نباید خدشدار شود و این اتحاد باید حفظ شود.
خطیب جمعه کرج گفت: ایران با تمدنی کهن و هویتی روشنگر با قدمت و فرهنگ غنی، اسلام ناب محمدی که دین اکثر مردم است و انقلاب اسلامی بهعنوان جریانی که هویت کامل و جامعی را به وجود آورده است در حال حاضر نقش نقش تأثیرگذاری در جامعه بینالمللی پیدا کرده و این اتحاد مقدس حول این کانون تمدنی با محوریت ولایت برای تحقق ایران هر چه قویتر تلاش میکند و تمام محاسبات دشمنان را بههمریخته است.
خطیب جمعه کرج در ادامه افزود: امروز مردم همه متحد و همدل هستند و امروز برترین قدرت جمع مردم در خیابانهاست که در کنار نیروهای مسلح و غیور و مقتدر عامل بازدارندگی دشمن و حفظ کیان این سرزمین هستند.
امام جمعه کرج تاکید کرد که این وحدت مقدس که امروز مورد طمع دشمنان است را باید تقویت کرد و شعاری که همه گروههای انسانی در سراسر دنیا و در داخل کشور و آزادههای جهان بر آن اتفاق دارند لعنت بر آمریکاست.
خطیب جمعه در ادامه افزود باید این وحدت را تقویت کرد و این عامل تقویتکننده رهبری و ولایت است در کشور ما رهبری فقط جایگاه سیاسی نیست بلکه قطبنمای حرکت است و راه را نشان میدهد در فضایی که جریانهای مختلف در حرکت هستند ولایت تنها عاملی است که جلوی انشقاق را میگیرد و تمام حرکتها را به سوی تمدن اسلامی سوق میدهد.
وی گفت: عامل دوم تقویتکننده وحدت مسئولان و کارگزاران هستند که مسئولان باید با توزیع عادلانه فرصتها و مبارزه با فساد اعتماد را بین مردم ایجاد کنند و اعتماد یکی از قویترین عوامل وحدت ملی است که در تمام زمینهها نخبگان باید حقیقت را در جامعه نشر بدهند و اجازه دوقطبیهای کاذب مانند گرانی یا استکبار ستیزی را ندهند و نخبگان باید امید را با استدلال به جامعه برسانند لذا باید به منافع ملی اولویت داده و نقطه قوت را برجسته کنند و جنگ روانی دشمن را برای عموم مردم افشا کنند.
خطیب جمعه عامل چهارم که وحدتبخش جامعه است رسانهها دانست و گفت: رسانهها نقش وحدتبخش در جامعه دارند و بهعنوان سیستم اعصاب جامعه شناخته میشوند و جامعه را در دست دارند دشمن همین نقطه را هدف گرفته و رسانه انقلابی میبایست صدای دشمن را فیلتر کنند و در همگرایی صدای خودی جدی باشند رسانهها بهجای تمرکز بر اختلافات سلیقهای بر تهدیدات مشترک تمرکز کنند و اولویت را به مسائل کلان جامعه بدهند.
خطیب جمعه کرج پنجمین عامل وحدت را مردم دانست و افزود: وحدت مردم یک وحدت آگاهانه و از روی بصیرت است ومردم با بصیرت خودشان تشخیص میدهند که چه زمانی اختلاف سلیقه سازنده است و چه زمانی بازی در زمین دشمن وقتی مردم مثل امروز در صحنه حاضر باشند و اولویتها را بهخوبی تشخیص بدهد دشمنشناسی مردم دقیق باشد که امروز اینگونه است و وحدت آنها سد محکمی میشود که هیچ نفوذی در آن نخواهد بود.
ایت اله حسینی همدانی در ادامه گفت: وحدت امت مبعوث یک میدان جنگ دائمی است که اگر آنچه رهبری ترسیم میکند عمل شود و اگر مسئولین در مسیر عدالت باشد و اگر نخبگان فریب بازی سیاسی افراد را نخورند و اگر رسانهها صدای وحدت باشند و اگر مردم صاحب بصیرت باشند که تا امروز به فضل خدای تعالی همین بود آنگاه ما نهتنها یک جامعه بلکه تمدنی هستیم که در برابر هر طوفانی ایستادگی لازم رو داریم تصویر زیبای وحدتی که امروز در قاب ایران قوی زیباتر از هر زمان به رخ جهان کشیده شد است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه وحدت در نظام اسلامی یک ضرورت غیرقابلانکار است، اظهار داشت: وحدت باید به عنوان یک هدف راهبردی و سلاح بازدارنده دیده شود، نه ابزاری برای مقاصد سیاسی.
وی تصریح کرد: «انتقاد» تنها وسیلهای برای اصلاح امور است و نباید به هدفی تبدیل شود که اصل وحدت جامعه را مخدوش کند. نقد باید در مسیر تقویت انسجام ملی باشد و از دوقطبیسازیهای کاذب که آسیب جدی به بدنه نظام وارد میکند، پرهیز شود.
آیتالله حسینیهمدانی با هشدار صریح به مسئولانی که در وظایف خود کوتاهی میکنند، گفت: مردم از مسئولان انتظار کار و خدمت دارند. اگر در مواردی شاهد باشیم که مسئولی با ترکفعل خود، گرهی بر مشکلات مردم میافزاید، ضمن اتمام حجت، این افراد را به مردم معرفی خواهیم کرد و از سایر طرق قانونی برای رفع چالشها و پیگیری حقوق عمومی اقدام میکنیم.
وی با بیان اینکه نفوذیها تلاش دارند با ایجاد اختلال در سیستمهای حیاتی و تضعیف زیرساختهای استراتژیک، ارکان نظام را هدف قرار دهند، از مردم و بدنه اداری خواست در گفتار و افشای نقاط ضعف سیستم در مجامع عمومی، نهایت دقت را داشته باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند.
خطیب جمعه در ادامه به ۱۷ شهریور روز جمعه سیاه و قتل عام مردم توسط رژیم طاغوت که زمینه ساز انقلاب اسلامی شد اشاره کرد و یاد شهدای آن را گرامی داشت.
امام جمعه کرج با اشاره به سالگرد وفات آیت اله طالقانی در ۱۹ شهریور وی را مجاهدی فقیه و مبارز نستوه دانست که اولین نماز جمعه را اقامه کرد.