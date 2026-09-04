مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از جهش ۵ برابری در حوزه سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: با اجرای ۳۱ طرح سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ تا کنون، رقمی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر سرمایه‌گذاری شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور در نشست با استاندار بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار کرد: تعداد رقبه‌های استان به شش هزار و ۹۰۰ مورد رسیده و در زمان حاضر ۳۷۰ بقعه متبرکه و قدمگاه در سطح استان فعال است که به‌عنوان کانون‌های مهم فرهنگی و مذهبی نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به جهش در حوزه سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: با اجرای ۳۱ طرح سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ تا کنون، رقمی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که نسبت به گذشته ۵ برابر رشد داشته است.

وی افزود: در طرح‌های تجاری با مشارکت بخش خصوصی، سهم ۴۸ درصدی وقف و ۵۲ درصدی سرمایه‌گذار رعایت شده و این مشارکت‌ها ارزش افزوده قابل‌توجه برای موقوفات به همراه داشته است.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور در ادامه با اشاره به جذب ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه از خارج استان در حوزه دریا و آبزی‌پروری، عنوان کرد: تعداد قفس‌های پرورش ماهی در دریا از ۲۰ مورد به ۵۰ مورد رسیده است.

وی همچنین از خرید ۷ هکتار زمین در کلات تنگستان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای تولید سالانه ۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی خبر داد و افزود: تا کنون ۱۵ مجوز برای این طرح اخذ شده و مراحل پایانی صدور سایر مجوز‌ها در حال پیگیری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات این سازمان از محل درآمد موقوفات استان انجام می‌شود و متکی به بودجه دولتی یا سازمانی نیست، بیان کرد: طرح قرار دوازدهم با هدف حمایت از مستمندان و ارائه بسته‌های معیشتی ۲ تا ۶ میلیون تومانی به‌صورت ماهانه، کمک به درمان بیماران، پرداخت هدیه ازدواج به زوج‌های جوان و توزیع هزار و ۸۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش‌آموزان از اقدامات اولویت‌دار این اداره‌کل است.

وی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز اظهار کرد: در یک سال گذشته از حضور بیش از ۴۶۰ روحانی مبلغ اعزامی از قم و مبلغان بومی در مساجد و بقاع متبرکه بهره‌مند شده‌ایم. همچنین مسابقات قرآن کریم با حضور ۱۰۰ نفر از برگزیدگان استانی در حال برگزاری است که هزینه‌کرد جوایز این دوره از مسابقات، بالغ بر ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور با اشاره به ۵۴ شناسه فرهنگی فعال در طول سال، از اجرای برنامه‌های جانبی نظیر کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در امامزاده‌ها و راه‌اندازی بازارچه‌های خیریه و اشتغال‌زایی برای بانوان در بقعه عبدالمهیمن به عنوان دیگر اقدامات موفقیت‌آمیز اوقاف استان بوشهر یاد کرد.