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افتتاح بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی شهدای ملکشاهی

بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی «شهدای ملکشاهی» در شهرستان ملکشاهی استان ایلام، با حضور سخنگوی دولت افتتاح شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۵:۵۹
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برچسب ها: افتتاح بیمارستان ، استان ایلام ، فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت
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