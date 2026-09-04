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فصل جدید کاوشهای آموزشی در محوطه باستانی تپه زاغه شهرستان بوئینزهرا با هدف آموزش میدانی دانشجویان و مطالعه تغییرات اقلیمی گذشته آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن فاضلینشلی، سرپرست کاوشهای تپه زاغه با اعلام این خبر گفت: این فصل از کاوشهای آموزشی که با همکاری گروه باستانشناسی دانشگاه تهران از پنجم شهریورماه آغاز شده است، به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر جنبه آموزشی این فعالیتها افزود: هدف اصلی از اجرای این برنامه، فراهم کردن بستر مناسب برای یادگیری و کسب تجربه عملی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته باستانشناسی است تا آنان از نزدیک با روشها و فرآیندهای علمی کاوش در محوطههای باستانی آشنا شوند.
سرپرست کاوشهای تپه زاغه در ادامه با اشاره به رویکرد پژوهشی این فصل از کاوشها تصریح کرد: علاوه بر مباحث آموزشی، تیم کاوش به دنبال پاسخ به پرسشهای کلیدی در حوزههای زمینباستانشناسی و بررسی تغییرات اقلیمی دوران پیش از تاریخ در دشت قزوین است.
دکتر فاضلینشلی خاطرنشان کرد: دادههای حاصل از این پژوهشها، پشتوانه علمی ارزشمندی برای انجام کاوشهای گستردهتر در آینده محسوب میشود.
وی در پایان افزود: تلاش تیمهای علمی و میانرشتهای بر این است تا با بازسازی دقیقتر گذشته باشکوه دشت قزوین در هزارههای دور، زمینه را برای تبدیل محوطه تاریخی تپه زاغه به یک «سایتموزه» تخصصی فراهم کنند.
گفتنی است، تپه زاغه از مهمترین محوطههای باستانی دشت قزوین محسوب میشود که نقش کلیدی در شناخت جوامع اولیه و استقرارگاههای هزارههای پیش از تاریخ دارد.