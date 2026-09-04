باگذشت بیش از ۶ ماه از حضور مردم در خیابان‌ها و میادین، مردم استان خوزستان نیز همچنان همپای سایر مناطق کشور میدان را خالی نکرده‌اند و پای کار ایران و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیش از ۶ ماه از آغاز تجمع‌های شبانه در کشور می‌گذرد و مردم خستگی ناپذیر و مقتدر ایران اسلامی، پرانرژی‌تر و باصلابت‌تر، هر شب به خیابان‌ها می‌آیند.

هیچ اتفاق و وضعیت جوی مانع حضورشان نشده و با هر سن و سال و شرایط جسمی با حضور در خیابان‌ها به جهانیان می‌گویند همچنان پای کار ایران و انقلاب اسلامی هستند و دست از خونخواهی رهبر شهیدشان نمی‌کشند.

خوزستانی‌ها نه تنها در شرایط موشکباران و حملات هوایی دشمن تروریستی آمریکایی، بلکه باوجود گرما و شرجی طاقت فرسا، حتی یک شب میدان خیابان را خالی نگذاشته‌اند و باحضور خود ضمن لبیک به مقام معظم رهبری، حمایت خود از نیروهای مسلح را به نمایش می‌گذارند.