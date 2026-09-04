اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد نسبتا شدید، افزایش ابر با احتمال گرد و خاک، رگبار پراکنده و رعد و برق خبر داد .

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود

برای آسمان تهران نیز فردا صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد و پس فردا ۱۵ شهریور صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.