به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به ایام ولادت رسول خدا (ص) اظهار داشت: قرآن کریم، پیامبر اسلام را با والاترین صفات ستوده و او را «اسوه حسنه»، «خُلق عظیم»، «رحمت للعالمین» و «رؤوف رحیم» معرفی کرده است.

وی ادامه داد:، اما این صفات تنها بر کاغذ نماند، بلکه در متن زندگی، جامعه جاهلیت را دگرگون کرد و بشریت را از ظلمات به نور رهنمون شد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به تحول در نگاه به زن و کرامت انسانی در دوران جاهلیت افزود: در آن دوران، زن کالایی بیش نبود و زنده‌به‌گور کردن دختران، رسمی شوم بود، اما پیامبر (ص) با دستور «أکرِمُوا النِّساءَ» یعنی زنان را گرامی دارید، انقلابی عظیم به پا کرد.

وی تصریح کرد: پیامبر (ص) کرامت ذاتی زن را با آیه «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» به رسمیت شناخت و با همسران خود مشورت می‌کرد، با آنان مسابقه می‌داد و الگوی همسری مهربان شد.

ماموستا کلشی نژاد گفت: رسول خدا (ص) حقوق مالی، ارث و حق تعلیم و تعلم را برای زنان به ارمغان آورد و بیوه‌زنان و کنیزان را زیر چتر حمایت خود گرفت و پاداش کمک به آنان را هم‌پایه جهاد در راه خدا دانست.

وی با اشاره به رهایی تدریجی بردگان و برابری انسان‌ها در دوران پیامبر اسلام افزود: نظام برده‌داری، ریشه در اقتصاد و فرهنگ آن عصر داشت و پیامبر (ص) با تدبیر حکیمانه، این نظام را از درون ذوب کرد و بردگان را از «کالا» به «انسان» ارتقاء داد و با آنان هم‌نشین و هم‌غذا شد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: حضرت محمد (ص)، هرگونه تحقیر و ظلم به بردگان را حرام اعلام کرد و آزادی بردگان را نه تنها صدقه جاریه، بلکه کفاره گناهانی، چون قتل خطایی، ظهار و شکستن روزه قرار داد و در این راستا حضرت بلال، بنده آزادشده حبشی را به اوج افتخار رساند تا اذانش بر فراز کعبه طنین‌انداز شود.

وی در ادامه با اشاره به بنای جامعه توحیدی بر پایه عدالت و اخوت در زمان رسول خدا (ص) اظهار داشت: پیامبر (ص) با تشکیل «امت»، پیوند‌های قبیله‌ای و نژادپرستانه را شکست و جامعه‌ای مبتنی بر «تقی» و «عدل» پایه‌گذاری کرد و این تحول، نه تنها شبه‌جزیره عربستان، بلکه جهان را تحت تأثیر خود قرار داد و مسیر تمدن بشری را به سوی توحید و اخلاق هدایت کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد خاطرنشان کرد:، اما در مقابل این رحمت، وحشیگری استکبار تا کجا است؟ همان آمریکای جنایتکاری که امروز با حمله بزدلانه به مراسم عروسی در کوهستک سیریک، خون زنان و کودکان بی‌گناه را ریخت، چه نسبتی با این رحمت و کرامت دارد؟ آیا حمله به «مجلس عروسی» که نماد شادی، مهر و زندگی است، جز نشانه‌ای از استیصال و وحشیگری است؟ آیا سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر این جنایت، رسوایی آنان را بیش از پیش آشکار نمی‌سازد؟

وی با محکومیت این جنایت ضدبشری بیان کرد: از همه نهاد‌های بین‌المللی می‌خواهیم که سکوت شکننده خود را بشکنند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه در پایان ادامه داد: سیره پیامبر (ص) ما را به غیرت دینی و ایستادگی در برابر ظلم فرا می‌خواند و آن حضرت، در اوج قدرت، متواضع و مهربان بود و در برابر ستم، همچون کوهی استوار می‌ایستاد و امروز وظیفه مسلمانان است که هم از سیره تحول‌آفرین او الهام بگیرند و هم جنایت‌های استکبار را فریاد بزنند؛ هم کرامت زن را در جامعه احیا کنند و هم از مظلومان فلسطین، یمن، سوریه و ایران جانانه دفاع کنند.