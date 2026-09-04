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مدیرکل گمرک کیش، با حضور در مسجد نور اهل سنت کیش، به سوالات و مشکلات نمازگزاران و فعالان اقتصادی پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسیکیا، در جریان برپایی میز خدمت اداره کل گمرک کیش در نمازجمعه اهل سنت کیش، به سوالات و مشکلات نمازگزاران و فعالان اقتصادی پاسخ داد.
او افزود: حذف فرآیندهای اداری و رسیدگی به مطالبههای مردم، خارج از ساعت اداری از ویژگی های برپایی میز خدمت نماز جمعه است.
رئیسیکیا، گفت: حضور در جمع مردم و شنیدن مشکلات در محیطهای عمومی، سرعت حل مسائل را دوچندان میکند.