مدیرکل گمرک کیش، با حضور در مسجد نور اهل سنت کیش، به سوالات و مشکلات نمازگزاران و فعالان اقتصادی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسی‌کیا، در جریان برپایی میز خدمت اداره کل گمرک کیش در نمازجمعه اهل سنت کیش، به سوالات و مشکلات نمازگزاران و فعالان اقتصادی پاسخ داد.

او افزود: حذف فرآیندهای اداری و رسیدگی به مطالبه‌های مردم، خارج از ساعت اداری از ویژگی های برپایی میز خدمت نماز جمعه است.

رئیسی‌کیا، گفت: حضور در جمع مردم و شنیدن مشکلات در محیط‌های عمومی، سرعت حل مسائل را دوچندان می‌کند.