چشمه‌های آبگرم معدنی، محلاتِ شهر گل‌ها و قزوینِ شهر تاریخ و طبیعت را به دو مقصد جذاب گردشگری سلامت تبدیل کرده‌اند؛ مناطقی که با برخورداری از چشمه‌های آبگرم و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، سالانه پذیرای گردشگران بسیاری هستند.

چشمه‌های آبگرم، محلات و قزوین را به مقصد گردشگری سلامت تبدیل کرده‌اند

چشمه‌های آبگرم، محلات و قزوین را به مقصد گردشگری سلامت تبدیل کرده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محلات، شهر گل‌ها، یکی از کهن‌ترین و شناخته‌شده‌ترین چشمه‌های آبگرم معدنی کشور را در خود جای داده است؛ چشمه‌هایی که آب گرم و گوگردی آنها از اعماق زمین می‌جوشد و از دیرباز مورد توجه گردشگران قرار داشته است.

شهرستان محلات با برخورداری از ۶ چشمه آبگرم شامل حکیم، شفا، دنبه، سلیمانیه، سودا و روماتیسم، یکی از مقاصد گردشگری سلامت در کشور به شمار می‌رود.

در کنار محلات، چشمه آبگرم «یله‌گنبد» در منطقه آوج قزوین نیز از دیگر ظرفیت‌های گردشگری سلامت این منطقه است که در کنار طبیعت بکر و جاذبه‌های تاریخی، گردشگران را به خود جذب می‌کند.

محلات علاوه بر چشمه‌های آبگرم، با برخورداری از آب‌وهوای مطبوع، مزارع پرورش گل و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، مقصدی برای گردشگران در تمام فصل‌های سال است.

سرچشمه محلات، آتشکده آتشکوه، سد نیم‌ور و سایت تاریخی خورهه از جمله جاذبه‌های گردشگری این شهرستان هستند که در کنار چشمه‌های آبگرم، ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری در منطقه ایجاد کرده‌اند.

کارشناسان تأکید می‌کنند استفاده از ظرفیت آبگرم‌های معدنی می‌تواند در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، به رونق گردشگری سلامت و افزایش ماندگاری مسافران در این مناطق کمک کند.