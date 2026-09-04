در آیینی با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا، معاونین و مدیران فراجا منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی آیینی با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا ،معاونین و مدیران فراجا با احکام سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، منصوب و ۹ نفر از مدیران و مسئولان نیز تکریم شدند.

در این مراسم که در مجموعه غدیر فراجا برگزار شد، احکام انتصاب و لوح‌های تقدیر افراد مورد نظر به آنان اعطا شد. بر اساس احکام صادرشده از سوی سردار رادان، افراد زیر به سمت‌های جدید منصوب شدند:

* سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم کریمی به عنوان رئیس پلیس پیشگیری فراجا

* سردار سرتیپ دوم علی بزرا به عنوان معاون نیروی انسانی فراجا

*سردار سرتیپ دوم محمدعلی عامری به عنوان معاون عتف فراجا

* دکتر علیرضا رویانیان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا

* جناب سرهنگ حمیدرضا خلیلی به عنوان رئیس دبیرخانه اشراف فرماندهی فراجا

* جناب سرهنگ پاسدار هادی سهامی به عنوان رئیس دفتر ویژه فراجا

* جناب سرهنگ غلامرضا وطن‌دوست به عنوان دستیار فرمانده کل در امور بازنشستگان فراجا

* جناب سرهنگ مرتضی شعاعی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا

* جناب سرهنگ محمدرضا زحمتکش به عنوان معاون مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های انتظامی و دفاع مقدس فراجا

همچنین در این مراسم از خدمات و تلاش‌های ۹ نفر از مسئولان و کارکنان فراجا با اهدای لوح تقدیر، تکریم به عمل آمد.