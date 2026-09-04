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در آیینی با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا، معاونین و مدیران فراجا منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی آیینی با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا ،معاونین و مدیران فراجا با احکام سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، منصوب و ۹ نفر از مدیران و مسئولان نیز تکریم شدند.
در این مراسم که در مجموعه غدیر فراجا برگزار شد، احکام انتصاب و لوحهای تقدیر افراد مورد نظر به آنان اعطا شد. بر اساس احکام صادرشده از سوی سردار رادان، افراد زیر به سمتهای جدید منصوب شدند:
* سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم کریمی به عنوان رئیس پلیس پیشگیری فراجا
* سردار سرتیپ دوم علی بزرا به عنوان معاون نیروی انسانی فراجا
*سردار سرتیپ دوم محمدعلی عامری به عنوان معاون عتف فراجا
* دکتر علیرضا رویانیان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا
* جناب سرهنگ حمیدرضا خلیلی به عنوان رئیس دبیرخانه اشراف فرماندهی فراجا
* جناب سرهنگ پاسدار هادی سهامی به عنوان رئیس دفتر ویژه فراجا
* جناب سرهنگ غلامرضا وطندوست به عنوان دستیار فرمانده کل در امور بازنشستگان فراجا
* جناب سرهنگ مرتضی شعاعی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا
* جناب سرهنگ محمدرضا زحمتکش به عنوان معاون مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای انتظامی و دفاع مقدس فراجا
همچنین در این مراسم از خدمات و تلاشهای ۹ نفر از مسئولان و کارکنان فراجا با اهدای لوح تقدیر، تکریم به عمل آمد.