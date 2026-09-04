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آیین وحدت بخش نماز جمعه در مساجد و مصلیهای نقاط مختلف کردستان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان کردستان امروز در جمع نمازگزاران با محکومیت حملات دشمن و شهادت جمعی از هموطنان در بندر سیریک و سایر نقاط در روزهای اخیر، از مجامع بین االمللی خواستند در مقابل این تجاوزات و کشته شدن افراد غیر نظامی بایستند و آن را محکوم کنند.
خطیبان جمعه با گرامیداشت ماه مبارک ربیع الاول و اعیاد آن، هفته وحدت را فرصتی مناسب برای پرهیز از اختلافات و تقویت اتحاد و همدلی مسلمانان دانستند.
اهمیت موضوع وقف، دستگیری از نیازمندان، توجه به معیشت مردم، ازدواج و مسکن، لزوم توجه به مسائل عمرانی و زیر ساختی استان از دیگر مواردی بود که امامان جمعه استان بر ان تاکید کردند.