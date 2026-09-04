اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان اقامه نماز وحدت بخش جمعه در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان کردستان امروز در جمع نمازگزاران با محکومیت حملات دشمن و شهادت جمعی از هموطنان در بندر سیریک و سایر نقاط در روز‌های اخیر، از مجامع بین االمللی خواستند در مقابل این تجاوزات و کشته شدن افراد غیر نظامی بایستند و آن را محکوم کنند.

خطیبان جمعه با گرامیداشت ماه مبارک ربیع الاول و اعیاد آن، هفته وحدت را فرصتی مناسب برای پرهیز از اختلافات و تقویت اتحاد و همدلی مسلمانان دانستند.

اهمیت موضوع وقف، دستگیری از نیازمندان، توجه به معیشت مردم، ازدواج و مسکن، لزوم توجه به مسائل عمرانی و زیر ساختی استان از دیگر مواردی بود که امامان جمعه استان بر ان تاکید کردند.