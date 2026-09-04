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تیمهای ایران، کره جنوبی و ژاپن در نخستین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از امروز (جمعه ۱۳ شهریور) در شهر فوکوئوکا آغاز شد و به مدت ۱۰ روز پیگیری میشود.
در نخستین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیمهای ایران، کره جنوبی و ژاپن موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازیها به قرار زیر است:
ایران ۳ – نیوزیلند صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲)
کره جنوبی ۳ – چینتایپه یک (۲۹ بر ۲۷، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۵)
ژاپن ۳ – عمان یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۳، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۹)
برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به وقت تهران به قرار زیر است:
شنبه ۱۴ شهریور
ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استرالیا – بحرین
ساعت ۸ صبح؛ چین – هند
ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ قطر – تایلند