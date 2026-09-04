تیم‌های ایران، کره جنوبی و ژاپن در نخستین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از امروز (جمعه ۱۳ شهریور) در شهر فوکوئوکا آغاز شد و به مدت ۱۰ روز پیگیری می‌شود.

در نخستین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های ایران، کره جنوبی و ژاپن موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به قرار زیر است:

ایران ۳ – نیوزیلند صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲)

کره جنوبی ۳ – چین‌تایپه یک (۲۹ بر ۲۷، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۵)

ژاپن ۳ – عمان یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۳، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۹)

برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به وقت تهران به قرار زیر است:

شنبه ۱۴ شهریور

ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استرالیا – بحرین

ساعت ۸ صبح؛ چین – هند

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ قطر – تایلند