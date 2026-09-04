به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان؛ مجموع تردد خودروها در محورهای استان در مردادماه امسال به ۱۳۲ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۴۹ تردد رسید.

این میزان در مقایسه با ۱۵۰ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۱۱ تردد ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش تردد خودروهای سنگین نیز طی مردادماه امسال ۱۹ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۱۳۹ تردد به ثبت رسیده است که در مقایسه با ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۷۲۹ تردد در مردادماه سال گذشته، حدود ۵.۴ درصد کاهش داشته است.

بر پایه این آمار، محور خرمشهر-آبادان با ثبت ۲۳ هزار و ۵۷۲ تردد، پرترددترین محور استان در این بازه زمانی بوده است.

پس از آن، محور آبادان-خرمشهر با ۲۲ هزار و ۲۲۵ تردد و محور ماهشهر-بندر امام خمینی با ۲۱ هزار و ۱۴۶ تردد در رتبه‌های بعدی پرترددترین محورهای خوزستان قرار گرفته‌اند.