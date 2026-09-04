امام جمعه پردیس: مشارکت مردم، رمز ماندگاری حماسه و مقاومت است
امام جمعه پردیس، مشارکت واقعی مردم، حفظ کرامت اجتماعی و تقویت انسجام ملی را از عوامل ماندگاری حماسههای مردمی و مقابله با توطئههای دشمنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در خطبههای نماز جمعه پردیس با اشاره به اهمیت بصیرت و مقاومت گفت: جامعه امروز به خواصی نیاز دارد که در برابر فشارهای اقتصادی، جنگ رسانهای و وعدههای دشمن، دچار خطای محاسباتی نشوند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با فشارهای معیشتی و جنگ شناختی، اراده مردم را تضعیف کند، اما ملت ایران با حفظ انسجام و تبعیت از رهبری، اجازه تکرار تجربههای تاریخی را نخواهد داد.
امام جمعه پردیس با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف گفت: خیابانها باید به میدان حضور همه اقشار جامعه، از جوانان و مادران تا کارگران و دیگر گروههای اجتماعی تبدیل شود.
حجتالاسلام حسینی تأکید کرد: برنامهریزی برای مردم باید به برنامهریزی با مردم تبدیل شود و هر محله، هیئت و خانواده میتواند در تقویت مشارکت اجتماعی و مقاومت نقشآفرین باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رسانه را عرصه نمایش توانمندیها و ظرفیتهای کشور دانست و گفت: کاستیها باید در عرصه مدیریت شناسایی و اصلاح شود و نباید با انتشار پیامهای یأسآفرین، امنیت روانی جامعه تضعیف شود.
امام جمعه پردیس، وحدت را راهبردی برای تقویت امنیت، استقلال، علم و پیشرفت کشور عنوان کرد و افزود: نقد مسئولانه نیز باید با هدف اصلاح امور و بدون ایجاد شکاف اجتماعی انجام شود.
حجتالاسلام حسینی همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: حفظ هویت فرهنگی و خانواده، بخشی از مقاومت فرهنگی جامعه است و در این زمینه باید میان برخورد قانونی با شبکههای سازمانیافته فساد و رویکرد ایجابی و اقناعی نسبت به جوانان تفکیک قائل شد.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن تأکید کرد و گفت: نباید تحت تأثیر روایتهای دشمن قرار گرفت و باید با حفظ آرامش و اتکا به قدرت و توان داخلی، تحولات منطقه را دنبال کرد.
امام جمعه پردیس همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۷ شهریور گفت: این قیام نقطه عطفی در نهضت اسلامی و نشانهای از پیروزی اراده و بصیرت مردم بر محاسبات مادی رژیم پهلوی بود.
حجتالاسلام حسینی در بخش پایانی خطبهها، اقتصاد مقاوم را یکی از ارکان مقابله با فشارهای خارجی دانست و بر کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از رانت و فساد و توسعه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.
وی افزود: اقتدار کشور در میدان باید به آرامش اقتصادی و بهبود زندگی مردم منجر شود؛ چرا که تمدنسازی بدون اقتصاد سالم و مقاوم امکانپذیر نیست.