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مرضیه نصراللهی پاراتکواندو کار قمی در مرحله یکچهارم نهایی پاراگرندپری موجو کره جنوبی با شکست برابر حریف بریتانیایی از دور مسابقات کنار رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مرضیه نصراللهی نماینده ایران و تکواندوکار استان قم در رقابتهای پاراگرندپری موجو کره جنوبی پس از کسب یک پیروزی، در مرحله یکچهارم نهایی برابر حریف بریتانیایی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.
نصراللهی در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۲ بر صفر ماکدو دوسانتوس از برزیل را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
او در این مرحله مقابل ایمی تروسدیل از بریتانیا با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد. تروسدیل در ادامه مسابقات به فینال راه یافت.