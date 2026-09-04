به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مرضیه نصراللهی نماینده ایران و تکواندوکار استان قم در رقابت‌های پاراگرندپری موجو کره جنوبی پس از کسب یک پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر حریف بریتانیایی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.

نصراللهی در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۲ بر صفر ماکدو دوسانتوس از برزیل را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

او در این مرحله مقابل ایمی تروسدیل از بریتانیا با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد. تروسدیل در ادامه مسابقات به فینال راه یافت.

با این نتیجه پرونده نماینده قم در این دوره از رقابت‌های پاراگرندپری موجو کره جنوبی بسته شد.