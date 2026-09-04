تقویت پدافند و آمادگی دفاعی برای مقابله با تهدیدهای نابهنگام دشمن ضروری است
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک بر ضرورت هوشیاری و تقویت توان پدافندی کشور تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح، سنگربانان و قلعههای مستحکم اسلام و ایران هستند و باید توان دفاعی و تجهیزاتی آنان بهگونهای تقویت شود که دشمن حتی تصور تعرض به خاک ایران اسلامی را نداشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبههای نماز جمعه این شهر، بر ضرورت هوشیاری و تقویت پدافند برای مقابله با تهدیدهای نابهنگام دشمن تأکید کرد.
آیتالله قربانعلی درینجفآبادی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و اقتدار کشور گفت: نیروهای مسلح، سنگربانان و قلعههای مستحکم اسلام و کشور هستند و آنچه امروز به عنوان امنیت، استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی وجود دارد، مرهون تلاشهای آنان است.
وی افزود: باید بیش از گذشته به تقویت بنیههای دفاعی و تجهیزاتی نیروهای مسلح توجه شود تا کشور در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمن از آمادگی کامل برخوردار باشد.
امام جمعه اراک با اشاره به تلاش نیروهای مسلح در بخشها و ردههای مختلف برای دفاع از کشور اظهار کرد: سربازان اسلام در مسیر عزت، سربلندی و استقلال ملت ایران گام برمیدارند و شایسته است در ایامی که به آنان اختصاص دارد، از زحمات و تلاشهای آنان قدردانی شود.
آیتالله درینجفآبادی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان دفاعی کشور گفت: قدرت دفاعی ایران باید به سطحی برسد که دشمنان حتی تصور تعرض به خاک ایران اسلامی را نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمله به مراسم عروسی و هدف قرار دادن زنان، کودکان و غیرنظامیان را محکوم کرد و گفت: هدف قرار دادن غیرنظامیان با هیچ منطق و قاموسی پذیرفتنی نیست و سندی بر خیانت مدعیان حقوق بشر در جهان است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به ۱۷ شهریور، سالروز قیام مردم در دوران رژیم پهلوی، اظهار کرد: با گذشت سالها، ملت ایران مقاومتر از گذشته در مسیر انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی در ادامه با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت و هفته دولت، حفظ وحدت و دوری از هرگونه تفرقه میان مردم ایران و مسلمانان را از مهمترین محورهای این پیامها دانست.
آیتالله درینجفآبادی افزود: جهان اسلام از ظرفیتهای گسترده جمعیتی، اقتصادی، نفتی، تجاری، جغرافیایی و راههای ارتباطی مناسب برخوردار است و میتواند با بهرهگیری از این ظرفیتها، به یک بلوک قدرتمند اسلامی در جهان تبدیل شود؛ موضوعی که باید مورد توجه سران کشورهای اسلامی قرار گیرد.