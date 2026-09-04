معاون امور نمایشگاهی شهرک نمایشگاه‌های بین المللی یزد: در این نمایشگاه مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر به همراه اقلام تنظیم بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،حسین صادقی گفت: ۱۸۰ مشارکت کننده از استان‌های تهران، کرمان، فارس، خراسان رضوی و جنوبی و یزد در این تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولید کنندگان دائر شده و تا ۱۹ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در شهرک نمایشگاه‌های بین المللی یزد برپا است و اقلام این نمایشگاه با تخفیف به مردم عرضه می‌شود.



