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معاون امور نمایشگاهی شهرک نمایشگاههای بین المللی یزد: در این نمایشگاه مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر به همراه اقلام تنظیم بازار عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،حسین صادقی گفت: ۱۸۰ مشارکت کننده از استانهای تهران، کرمان، فارس، خراسان رضوی و جنوبی و یزد در این تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کردهاند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولید کنندگان دائر شده و تا ۱۹ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در شهرک نمایشگاههای بین المللی یزد برپا است و اقلام این نمایشگاه با تخفیف به مردم عرضه میشود.