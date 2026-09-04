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نشست هم اندیشی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با نمایندگان انجمن های صنفی مجتمع های خدماتی ، رفاهی و مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست هم اندیشی با حضور رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، یزدان خسروی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان و همچنین نمایندگان انجمنهای صنفی مجتمعهای خدماتی، رفاهی و مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اهواز برگزار شد.
در این نشست رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهای استان از طالبات خود گفتند و خواستار رسیدگی به مسائلی از جمله؛ سوخت، بیمه تکمیلی و... شدند.