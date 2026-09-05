به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن صیاد زمردی با اشاره به اجرای سومین سال طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: این طرح با هدف مشارکت دادن مودیان در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار و ایجاد ارتباطی ملموس میان مالیات پرداختی و آثار آن در توسعه و آبادانی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵، مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند هنگام پذیرش مالیات مقطوع، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های اولویت‌دار ملی و استانی انتخاب کنند و در این چارچوب، ۵۵ طرح مرتبط با استان گیلان شامل ۱۴ طرح ملی و ۴۱ طرح استانی در فهرست طرح‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان ادامه داد: مجموع اعتبار مشمول مالیات نشان‌دار برای این ۵۵ طرح، ۱۰ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال، معادل بیش از هزار و ۸۵ میلیارد تومان است که برای تأمین مالی و تکمیل طرح‌های مختلف زیرساختی و توسعه‌ای استان پیش‌بینی شده است.

صیاد زمردی با اشاره به حوزه‌های مختلف طرح‌های گیلان گفت: این طرح‌ها طیف متنوعی از نیاز‌های استان را دربرمی‌گیرند و در حوزه‌های سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی و تحقیقات، آب، کشاورزی و محیط زیست، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، انرژی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و همچنین امور عمومی، قضایی و امنیتی تعریف شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان تأکید کرد: فهرست ۵۵ طرح مرتبط با گیلان در سامانه سازمان امور مالیاتی در دسترس مودیان قرار می‌گیرد و مودیان در زمان انتخاب می‌توانند عنوان، محل اجرا و جزئیات مربوط به هر طرح را مشاهده کرده و بر اساس علاقه و اولویت خود، طرح مورد نظرشان را انتخاب کنند.

صیاد زمردی خاطرنشان کرد: مزیت این طرح آن است که مودی می‌تواند علاوه بر انجام تکلیف مالیاتی خود، در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات نیز مشارکت داشته باشد و بداند مالیاتی که پرداخت می‌کند در چه مسیر و برای چه طرحی در بخش‌های مختلف کشور هزینه خواهد شد و این موضوع می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و درک بهتر آثار درآمد‌های مالیاتی کمک کند.

وی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات امسال برای سومین سال متوالی در سطح کشور اجرا می‌شود و در مجموع ۲ هزار و ۸۳ طرح ملی و استانی با اعتبار ۲۸۲ هزار میلیارد ریال در این طرح قرار گرفته‌اند.

در سطح کشور نیز حوزه‌های آموزش و پرورش، آب و محیط زیست، فرهنگ و ورزش، سلامت و رفاه اجتماعی و حمل‌ونقل و عمران، بیشترین سهم را از طرح‌های تعریف‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در پایان اظهار کرد: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir، ضمن پذیرش مالیات مقطوع، طرح مورد نظر خود را از میان طرح‌های اعلام‌شده انتخاب کنند و در تأمین مالی و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار مشارکت داشته باشند.