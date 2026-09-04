رییس کمیته فوتسال گفت: قرارداد وحید شمسایی و کادر فنی تیم ملی فوتسال را تا پایان جام ملت‌ها و جام جهانی ۲۰۲۸ تمدید کرده‌ایم و به آینده تیم ملی با برنامه دو ساله امیدوار هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال امروز جمعه در گفت‌وگویی تلویزیونی از کیفیت بالای لیگ برتر، جوانگرایی در تیم ملی، توسعه استفاده از سیستم VS در مسابقات، کاهش حاشیه‌ها و تبدیل سالن‌های فوتسال به محیطی خانواده‌دوست سخن گفت و تأکید کرد فوتسال ایران شایسته برگزاری مسابقاتی با بالاترین استاندارد‌های فنی و اجرایی است.

وی اظهار داشت: لیگ فوتسال ایران یکی از پنج لیگ برتر جهان است و کیفیت و عملکرد بازیکنان ما این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد و تلاش می‌کنیم هر سال این رقابت‌ها را با کیفیت بیشتری برگزار کنیم.

کامیانی گفت: خوشحالم که همکاران جوانی در سازمان لیگ فوتسال داریم و جوانگرایی مدیریتی نیز فقط مختص فوتسال نیست و در بخش‌های مختلف فدراسیون شاهد آن هستیم.

وی عنوان کرد: قرارداد وحید شمسایی و کادر فنی تیم ملی فوتسال را تا پایان جام ملت‌ها و جام جهانی ۲۰۲۸ تمدید کرده‌ایم و به آینده تیم ملی با برنامه دو ساله امیدوار هستیم.

رییس کمیته فوتسال ایران اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزشمند کادر فنی تیم ملی، سفر به استان‌های مختلف و رصد بازیکنان است که باعث می‌شود هر بازیکنی که شایستگی داشته باشد دیده شود و فرصت دعوت و بازی برای تیم ملی را پیدا کند.

کامیانی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در فیفا دی برای تیم ملی دیدار هماهنگ کنیم. در اسفنذماه هم در تورنمنت چهار جانبه تایلند که با حضور کشور میزبان، ایران، ژاپن و یک کشور اروپایی شرکت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با جوانگرایی حاکم بر تیم ملی، اکنون دست‌کم دو تیم کامل در سطح تیم ملی داریم و این اتفاق بسیار خوبی برای آینده فوتسال ایران است.

رییس کمیته فوتسال ایران اظهار داشت: از رئیس فدارسیون و همکارانم در فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم که در شرایط دشوار کشور برای ورود تجهیزات کامل VS کمک کردند و امیدواریم بتوانیم تمام مسابقات را با این سیستم پوشش دهیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: اگر همه شرایط مهیا شود و بتوانیم هر هفته هفت مسابقه لیگ برتر فوتسال را با سیستم VS پوشش دهیم، ایران تنها کشوری در جهان خواهد بود که تمام مسابقات لیگ خود را با این سیستم برگزار می‌کند.

کامیانی گفت: فوتسال ایران، مردم و هواداران این رشته شایسته آن هستند که مسابقات در نهایت سلامت، عدالت و کیفیت برگزار شود.

وی عنوان کرد: یکی از اتفاقات خوب دو سال اخیر در فوتسال استانداردسازی سالن‌ها برای کاهش تنش‌ها و حاشیه‌ها بوده که با کمک باشگاه‌ها و نهاد‌های مسئول توانسته‌ایم سالن‌های فوتسال را به محیط‌هایی «خانواده‌دوست» تبدیل کنیم. امروز شاهد حضور خانواده‌ها در سالن‌ها هستیم که در نهایت سلامت و امنیت مسابقات را تماشا می‌کنند و از دیدن فوتسال لذت می‌برند.

کامیانی گفت: در داخل زمین و پیرامون آن نیز قوانین سختگیرانه‌ای برای کاهش حاشیه‌ها اجرا کرده‌ایم و مسئولیت نیمکت‌ها اکنون بر عهده سرمربی و سرپرست تیم‌هاست.

رییس کمیته فوتسال ایران اظهار داشت: سرمربیان و سرپرستان در این مسیر به سازمان لیگ کمک می‌کنند و طبیعتاً در صورت وقوع تخلف، پاسخگوی اتفاقات مربوط به نیمکت تیم خود خواهند بود.

وی افزود: نصب تور پیرامون زمین، طراحی بطری‌های آب معدنی ویژه نیمکت‌ها و در اختیار قرار دادن آنها برای باشگاه‌ها، بخشی از اقدامات ما برای مدیریت حواشی و کاهش اتفاقات منفی در جریان مسابقات است.

رییس کمیته فوتسال ایران اظهار داشت: باشگاه‌ها در مسیر کاهش حاشیه‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای پخش زنده مسابقات از رسانه ملی به ما کمک می‌کنند و این موضوع قطعاً به توسعه و دیده شدن بیشتر فوتسال کمک خواهد کرد.

کامیانی گفت: از همه مدیران، مربیان، بازیکنان و هواداران که در کنار سازمان لیگ هستند تشکر می‌کنیم تا بتوانیم مسابقات لیگ را جذاب‌تر، پویاتر و با کیفیت بیشتری برگزار کنیم، این یک ماموریت و وظیفه برای کشور است.