رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به هند برای شرکت در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان این کشور و همچنین با مقامات قضایی چین و بلاروس دیدار و گفتگو کرد.