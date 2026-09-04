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دیدار‌های رئیس قوه قضائیه در هند

رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به هند برای شرکت در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان این کشور و همچنین با مقامات قضایی چین و بلاروس دیدار و گفتگو کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۵:۴۳
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برچسب ها: رئیس قوه قضائیه ، محسنی اژه ای ، هند ، بریکس
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