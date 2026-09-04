به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، تارنمای روزنامه گاردین در انگلیس نوشت:" کره جنوبی گزارش‌ها مبنی بر آماده شدن برای استقرار نیرو در تنگه هرمز را در بحبوحه فشار آمریکا رد کرد.

تارنمای گاردین نوشت: طبق گزارش‌ها، سئول به دنبال تصویب مجلس برای اعزام تجهیزات نظامی به خاورمیانه است، اما دفتر ریاست جمهوری این ادعا‌ها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.

گزارش‌های منتشر شده در روز‌های پنج شنبه و جمعه به نقل از منابع دولتی و نظامی ناشناس حاکی از آن است که مقدمات در حال انجام است و دولت قصد دارد برای استقرار جدید، مجوز مجلس را دریافت کند. این گزارش‌ها که در رسانه‌های اصلی کره جنوبی منتشر شدند، حاکی از آن بود که هنوز درباره مقیاس و زمان دقیق توافق نشده است.

اما دفتر ریاست جمهوری در پاسخ به گاردین اعلام کرد: که چنین گزارش‌هایی " با واقعیت‌ها متفاوت"‌اند و " هیچ چیز مربوط به این موضوع تصمیم گرفته نشده است"، هرچند اعلام کرد که بررسی " ادامه دارد".

یک مقام رسمی گفت: " دولت ما از نزدیک با جامعه بین‌المللی در حال مذاکره در مورد راه‌های عملی برای کمک به احیای سریع ناوبری آزاد در تنگه هرمز و صلح و ثبات در خاورمیانه بوده است. "

طبق گزارش‌ها، دارایی‌های مورد بررسی شامل یک هواپیمای P-۸ Poseidon است که نخستین استقرار هواپیمای گشت دریایی کره جنوبی در خارج از کشور خواهد بود و یک کشتی پشتیبانی دریایی.

یک رسانه در سئول، علاوه بر این گزارش داد که یک تیم خنثی‌سازی مهمات انفجاری از واحد تخریب زیر آب نیروی دریایی بخشی از این بسته است. هرگونه استقرار جدید در اصل نیاز به بررسی توسط شورای امنیت ملی، مصوبه دولت و تأیید مجلس ملی کره جنوبی دارد.

کره جنوبی به شدت به تنگه هرمز وابسته است و بیش از ۹۰ درصد از انرژی اولیه خود، از جمله تقریباً ۷۰ درصد نفت خام را از طریق این آبراه وارد می‌کند. در سال ۲۰۲۰، دولت رئیس جمهور وقت، مون جائه- این، به جای درخواست تأیید مجلس برای استقرار جدید، اختیارات یک واحد ضد دزدی دریایی موجود در سواحل سومالی را برای پوشش تنگه هرمز گسترش داد.

آن گیو- بک، وزیر دفاع کره جنوبی، در ماه مارس به مجلس گفت که هرگونه استقرار در تنگه هرمز، با توجه به تفاوت ماموریت آن با مأموریت ضد دزدی دریایی موجود این واحد، نیاز به رضایت مجلس ملی دارد.

این گزارش‌ها در بحبوحه تنش‌های فزاینده در اتحاد ایالات متحده و کره جنوبی منتشر می‌شوند. ترامپ بار‌ها در ملاء عام از اینکه سئول درخواست کمک او را در مورد ایران رد کرده، شکایت کرده است و در ماه اوت ادعا کرد که لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، با وجود استقرار ده‌ها هزار نیرو در شبه جزیره توسط ایالات متحده، به او گفته است "نه، ممنون".

چند روز بعد، او دستور داد که رزمایش‌های نظامی مشترک "سپر آزادی اولچی" کاهش یابد و این رزمایش‌ها شش روز کوتاه‌تر شوند. روابط بین این دو متحد همچنین به دلیل تأخیر در اجرای بسته سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری که سئول سال گذشته با واشنگتن توافق کرد، گزارش‌هایی مبنی بر محدود شدن اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط ایالات متحده با کره جنوبی و اختلاف بر سر نقض داده‌ها در شرکت تجارت الکترونیک کوپانگ کره جنوبی، دچار تنش شده است.

به طور جداگانه، سئول ابراز علاقه کرده است که در هرگونه دیپلماسی جدید ایالات متحده و کره شمالی شرکت کند، زیرا ترامپ از آمادگی خود برای دیدار دیگری با کیم جونگ اون خبر می‌دهد".