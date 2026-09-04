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امام جمعه خرمشهر بر حفظ وحدت و انسجام ملی و اجتماعی به عنوان راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛حجتالاسلام والمسلمین عادلپور در خطبههای نماز جمعه این هفته خرمشهر با اشاره به بیانات و پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب در هفته گذشته دو پیام وحدتآفرین درباره وحدت امت اسلامی و انسجام ملی صادر کردند که میتواند نقشه راه مسئولان و مردم باشد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت افزود: در این پیام ضمن تقدیر از اقدامات شایسته دولت و توصیف رئیسجمهور به عنوان فردی صادق و دلسوز، به محدودیتها و توطئههای دشمن نیز اشاره و مطالبات از مسئولان به صورت منطقی و مستدل مطرح شده است.
امام جمعه خرمشهر توجه به معیشت مردم، کنترل تورم، مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و توجه به فرهنگ، تعلیم و تربیت را از مهمترین محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «روایت قدرت» گفت: ضعفها و کمبودها نیازمند بزرگنمایی رسانهای نیستند، بلکه باید با برنامهریزی و اقدام اجرایی برای رفع آنها تلاش کرد.
وی وحدت و انسجام اجتماعی را از مسائل اساسی کشور دانست و افزود: نباید جامعه را درگیر دوگانههای کاذب و موهوم کرد؛ دوگانههایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگطلبی، در حالی که راه درست، حفظ وحدت، انسجام و همدلی زیر سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر، آن را نشانه تداوم جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دشمن در کنار فشارهای اقتصادی، عملیات روانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، همچنان گزینه نظامی را نیز دنبال میکند و باید هوشیاری و آمادگی لازم حفظ شود.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور همچنین با اشاره به حمله به شهرستان سیریک و هدف قرار گرفتن مراسم عروسی، این اقدام را نمونهای از جنایت علیه غیرنظامیان دانست و بر ضرورت ایستادگی در برابر اقدامات دشمن تأکید کرد.
وی در ادامه، افتتاح رسمی پل شهدای اروند را به مردم خرمشهر تبریک گفت و از تلاشهای سازمان منطقه آزاد اروند، مدیران و دستاندرکاران اجرای این طرح قدردانی کرد.
امام جمعه خرمشهر افزود: مردم این شهرستان شایسته بهترین خدمات، توسعه زیرساختها، رفاه بیشتر و برخورداری از شهری مدرن، در عین حفظ سنتها، اصالتها و قداست این سرزمین هستند.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور ابراز امیدواری کرد اجرای طرحهایی در تراز پل شهدای اروند در خرمشهر ادامه پیدا کند.
وی در پایان از تلاشهای شبانهروزی سیمبانان اداره برق نیز قدردانی کرد و گفت: کارکنان صنعت برق در شرایط سخت گرما و شرجی و با وجود حوادث متعدد، به صورت شبانهروزی برای تأمین و پایداری برق و وصل انشعابهای مردم تلاش میکنند.