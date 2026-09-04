میدان شهدا؛ قاب ماندگار همدلی مردم و ولایت
مردم ولایتمدار و انقلابی اراک با حضور در میدان شهدا، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم ولایتمدار و انقلابی با حضور در میدان شهدا، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی در حمایت از انقلاب اسلامی و رهبری، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان تأکید کردند.
حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، بر ادامه راه شهدا و صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.
مردم حاضر در میدان شهدا اعلام کردند که همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و حمایت از نظام و رهبری را وظیفهای ملی و انقلابی میدانند.
این حضور مردمی، جلوهای از همبستگی و انسجام اقشار مختلف جامعه در دفاع از استقلال، امنیت و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران بود.