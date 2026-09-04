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پنجمین نمایشگاه «ایراننوشت» با استقبال شیرازیها و عرضه بیش از هزار و ۱۰۰ قلم کالای ایرانی در حوزه نوشتافزار تا سوم مهر ماه برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پنجمین نمایشگاه «ایراننوشت» با استقبال شیرازیها و عرضه بیش از هزار و ۱۰۰ قلم کالای ایرانی در حوزه نوشتافزار تا سوم مهر ماه برپاست.
مدیر برپایی نمایشگاه «ایراننوشت» گفت: این نمایشگاه برای پنجمین سال پیاپی در شیراز برپا شده و امسال هزار و ۱۰۰ قلم کالای باکیفیت ایرانی در حوزه نوشتافزار در آن به شهروندان عرضه میشود.
قربانعلی افزود: نمایشگاه ایراننوشت تا سوم مهر برپاست و علاقهمندان میتوانند همه روزها، حتی روزهای تعطیل، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب برای بازدید و خرید مراجعه کنند.
مدیر نمایشگاه ایراننوشت ادامه داد: عرضه نوشتافزار ایرانی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه آشنایی دانشآموزان و خانوادهها با محصولات تولید داخل را فراهم میکند.
این نمایشگاه در محدوده پارک خلدبرین شیراز برپا شده و پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.