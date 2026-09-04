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آیت الله فلاحتی در خطبههای نماز جمعه رشت گفت: ملت ایران پشتبان نظام جمهوری اسلامی ایران است و برای دشمنان خطرناک تراز هر سلاحی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه رشت، در مصلای امام خمینی این شهر، با بیان اینکه ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد که دیگران برایش تصمیم گیری کنند گفت: دشمنان هنوز به درستی ملت آگاه و هشیار ایران را نشناختند، این ملت، ملتی است که هرگز به دشمن باج نداده است.
آیت الله رسول فلاحتی افزود: تربیون نماز جمعه تریبونی برای بیان دیدگاههای مردم است و مردم ایران همه صاحب نظرند و جهان میبیند که این روزها مردم ایران در میادین حرف خود را میزنند، زیرا آنها رزمندگان خیابانهای انقلابند.
خطیب نماز جمعه رشت در ادامه با انتقاد از برخی افراد داخلی که مدام بر طبل مذاکره با آمریکا میکوبند گفت: چند بار باید از ترامپ و سیاستهای استعماری و استکباری آنها سیلی بخورید تا بفهمید که آنها قابل اعتماد نیستند.
نماینده ولی فقیه در گیلان در پایان خطبه هایش از وحدت بین نیروهای نظامی در کشور گفت و افزود: نیروهای مسلح چشم و چراغ ملت ایران هستند و امروز نیروهای مسلح و ملت یکدل و یک زبانند، چیزی که باعث وحشت دشمنان میشود.