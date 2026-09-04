امام جمعه کرمانشاه: حجاب و عفاف علاوه بر جنبه شرعی یک امر عقلانی و زیربنای حفظ عفت و اساس بنیان خانواده است.

به گزازش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه با اشاره به اینکه همه افراد در قبال حفظ عفاف و سلامت اخلاقی جامعه مسئول هستند گفت: خانواده ها نیز باید نسبت به حفظ بنیان خانواده، و عفت و حریم آن احساس مسئولیت کنند.

آیت الله غفوری افزود: مسئولان نیز نباید نسبت به مسائلی که در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشند و باید مراقبت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: مسئولانی که وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مجموعه‌ها را بر عهده دارند، باید نسبت به رعایت ضوابط حجاب و عفاف نظارت جدی داشته باشند و در برابر رفتارهای ناهنجار مماشات نکنند.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه بر نقش مهم رسانه در تقویت بصیرت، انسجام و همبستگی جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: عرصه رسانه میدان روایت قدرت و قوت های ملت ایران و محل چاره جویی برای رفع مشکلات است.

وی با اشاره به روز پدافند هوایی از عملکرد نیروهای پدافند ارتش و سپاه در جنگ اخیر قدردانی کرد‌.