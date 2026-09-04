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نشست «گفتوگو درباره مولانا و سرزمین مادری: نغمههای معنوی و تعاملات تمدنی» در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، نشست «گفتوگو درباره مولانا و سرزمین مادری: نغمههای معنوی و تعاملات تمدنی» در مؤسسه بینالمللی اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شد.
گفت و گوی تخصصی درباره مولانا با حضور جمعی از اندیشمندان، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی در کوالالامپور برگزار شد و شرکتکنندگان ابعاد مختلف اندیشه، آثار و آموزههای مولانا و جایگاه این شاعر و عارف برجسته در شکلگیری و گسترش جریانهای فکری و فرهنگی در جهان اسلام را بررسی کردند.
در این برنامه، سخنرانان با بهرهگیری از حکایتها، اشعار و آموزههای مولانا به بررسی پیوندهای عمیق میان اندیشههای این عارف و شاعر بزرگ ایرانی با عرصههای فکری، فرهنگی و معنوی سرزمین مالایی پرداختند.
همچنین در این نشست، مولانا به عنوان یکی از چهرههای برجسته تمدن اسلامی که آثار و اندیشههایش فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی گسترش یافته است، مورد بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و علمی برای گسترش تعاملات تمدنی میان ایران و کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا، بهویژه مالزی، تأکید کردند.
در این نشست همچنین بر اهمیت معرفی بیشتر میراث ادبی و عرفانی ایران در میان نسل جوان و دانشگاهیان کشورهای جنوب شرق اسیا و استفاده از اندیشههای مولانا برای تقویت گفتوگوی فرهنگی و نزدیکتر شدن جوامع اسلامی تأکید شد.